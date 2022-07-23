هاتف بمواصفات خاصة.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 12 Pro 4G

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Note 12 Pro 4G، الذي يعتبر أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Note 12، كما أنه الهاتف الأول في العالم الذي يعمل بمعالج ميدياتك Helio G99، لهذا سوف نوضح المواصفات والسعر الخاصة بالهاتف في السطور التالية.

مواصفات هاتف Infinix Note 12 Pro 4G

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، ومتصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.

يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

يدعم الهاتف معالج Helio G99 والمطورمن قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويتميز بنواة Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهرتز وستة نوى Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز ، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2.

يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 13 جيجابايت عبر ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وسعة 256 جيجابايت من التخزين القابل للزيادة، ويعمل هاتف إنفينيكس Note 12 Pro 4G، بواجهة المستخدم XOS 10.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

سعر هاتف Infinix Note 12 Pro 4G

يتوفر الهاتف باللون الرمادي أو الأزرق، ويبلغ سعره 275 دولار (أي ما يعادل 5100 جنيه مصري)، لطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.