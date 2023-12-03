هاتف ايفون 16 القادم من آبل يأتي بميزة متطورة مستوحاه من الإصدار السابق.. تعرف عليها

أطلقت شركة آبل في سبتمبر الماضي سلسلة هواتف آيفون 15 التي جاءت بمميزات متطورة في نظام الكاميرات والتصوير والتصميم الخارجي للأجهزة بالإضافة إلى دعم العديد من الخاصيات التي لم تكن في الإصدارات السابقة، وتعمل حاليًا على تطوير السلسلة القادمة “IPhone 16” وقد أشارت بعض التسريبات إلى ميزة مطورة ستأتي في هذه السلسلة تعرف عليها في هذا المقال.

زر الإجراء في هاتف IPhone 16

خلال السنوات القليلة الماضية طورت شركة أبل زر الإجراء الذي يتيح للمستخدم إمكانية تخصيصه بنفسه لإجراء وظيفة معينة عند الضغط عليه، ويأتي بجوار زر غلق وفتح الجهاز، ولكن لم تضف هذه الميزة إلا في طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من السلسلة السابقة.

وتعمل حاليًا على تطويره وإضافة المميزات الجديدة إليه ليعمل مثل لزر Touch ID Home الموجود في إصدارات الآيفون السابقة، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors تخطط الشركة لتضمين زر الإجراء في سلسلة iPhone 16 بأكملها كما قد تستغني عن أزرار الصوت والطاقة اللمسية بسبب مشكلات فنية.

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مميزات زر الإجراء في الآيفون

يتيح هذا الزر لمستخدمي هواتف الآيفون إمكانية التحكم بشكل أفضل وسهل بالنسبة لهم في الجهاز؛ حيث يتميز بما يلي:

وسيلة سريعة لأداء وظيفة معينة دون الحاجة من خلال الضغط عليه وبدون فتح تطبيقات على الجهاز.

يمكن تخصيص الزر لأداء مجموعة من الوظائف تشمل كل من استخدام المذكرة الصوتية أو الكاميرا أو المصباح اليدوي.

يحتوي على مستشعر يمكن استخدامه في اكتشاف التغيرات في الضغط.

الجدير بالذكر أن الشركة أيضًا تستعد لإضافة هذه الميزة في الإصدار التالي من الجيل الرابع من iPhone SE المتوقع إطلاقه في عام 2025.