هاتف الفئة المتوسطة… مواصفات وسعر هاتف فيفو Vivo Y30 5G

أعلنت شركة فيفو المشهورة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y30 5G، بمواصفات خارقة وبسعر مميز ومناسب للفئة المتوسطة، مما جعله ينافس أبرز هواتف العلامات التجارية الموجودة على الساحة، وسوف نعرض لكم مواصفات هاتف Vivo Y30 5G، وسعره في الأسواق فتابعونا في السطور التالية.

مواصفات هاتف Vivo Y30 5G

عرضت بعض المواقع الخاصة بمجال التقنية، مواصفات هاتف Vivo Y30 5G، والتي جاءت كما يلي:

شاشة من نوع LPS LCD، وبحجم ٦,٦١ بوصة، وجودة عرض صورة HD+.

كما يتضمن الهاتف تقنية face Id.

ويوجد بالهاتف كاميرا أمامية بدقة تصل إلى ٨ ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة ٥٠ ميجا بيكسل.

ويصدر هاتف Vivo Y30 5G، بمعالج قوي من شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity700 .

ويأتي بذاكرة تخزين بسعة تصل إلى ١٢٨ جيجابايت، وذاكرة عشوائية رام بسعة ٦ جيجابايت.

وبطارية قوية بسعة ٥٠٠٠ مللي امبير، مع تدعيمه خاصية الشحن السريع بقوة عشرة واط.

ويصدر هاتف Vivo Y30 5G بنظام تشغيل اندرويد ١٢.

ويتوفر الهاتف باللون الاسود والأزرق ولون قوس قزح.

سعر هاتف فيفو الجديد ٢٠٢٢ Vivo Y30 5G

يبلغ سعر هاتف Vivo Y30 5G، حوالي ٢٤٠ دولار امريكي، اي ما يساوي حوالي ٤٥٤٥ جنيه مصري.