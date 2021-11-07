هاتف الفئة المتوسطة.. مواصفات هاتف أوبو Oppo A16K وسعره

أعلنت شركة اوبو عن اطلاق هاتف ذكي جديد بتكلفة منخفضة، يحمل اسم Oppo A16K والذي تم طرحه في الأسواق قريبا بمميزات أكثر من رائعة، ومن المتوقع أن يدخل الهاتف قائمة الهواتف الاكثر مكبيعا نظرا لانخفاض سعره.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A16K

هذا ومن خلال تقرير نشر على موقع “gsmarena” التقني، تم كشف النقاب عن مواصفات هاتف أوبو Oppo A16K الجديد الذي تم طرحه بالأسواق:

مزود بشاشة من نوع IPS LCD.

حجم الشاشة 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

به نتوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، التي تكون دقتها 5 ميجا بكسل، مما يعني التقاط صور السيلفي بجودة عالية.

به كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل.

ظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي.

به فلاش LED، يمكنك من التقاط الصور بوضوح أكثر.

الهاتف مزود بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

به واجهة المستخدم ColorOS 11.1.

منفذ شحن microUSB.

يدعم اثنين من شرائح SIM، والاتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2.

بطارية بقوة 4230 مللى أمبير في الساعة.

الهاتف يتوافر بألوان جذابة:”الأزرق، والأبيض، والأسود”.

سعر هاتف أوبو Oppo A16K

سعر هاتف أوبو Oppo A16K يقدر بنحو 139 دولارا (أي ما يعادل 2185 جنيها مصريا)، في الاسواق المحلية والعالمية، وهو سعر رخيص مقارنة بمميزاته.