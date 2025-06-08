هاتف العيد من أوبو بخصومات كبيرة.. سعر ومواصفات Oppo Reno13

طرحت شركة أوبو رسميًا هاتف Reno13 ضمن سلسلتها الشهيرة، ليكون النسخة الأساسية (الفانيلا) في الجيل الجديد من هواتفها، حيث يأتي بتحسينات واضحة مقارنة بسابقه، إلا أن السعر ارتفع بشكل طفيف.

اختلاف أكبر بين النسختين Reno13 وReno13 Pro

هذا العام، الفجوة بين النسخة الأساسية ونسخة البرو أصبحت أكثر وضوحًا، سواء من حيث الكاميرات أو سعة البطارية أو قدرات الشحن، بل وحتى نوع الشاشة.

حيث يأتي هاتف Reno13 بتصميم أكثر إحكامًا وبشاشة أصغر بحجم 6.59 بوصة مقارنة بنسخة Pro وسابقه Reno12، إلا أن الدقة أصبحت أعلى.

اقرأ أيضا: أوبو تستعد لإطلاق هاتف K13x.. شبابي بامتياز

المواصفات الفنية لهاتف Oppo Reno13

يتمتع هاتف Oppo Reno13 بمجموعة قوية من المواصفات الفنية، من أهمها:

الأبعاد والهيكل:

157.9 × 74.7 × 7.2 مم – الوزن: 181 جرام

هيكل زجاجي أمامي وخلفي مدعوم بإطار من سبائك الألمنيوم

مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 (تحمل ضغط ماء عالي والغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة)

الشاشة:

شاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة – مليار لون – معدل تحديث 120 هرتز

دعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 1200 شمعة

دقة: 1256 × 2760 بكسل، بكثافة 460 بكسل في البوصة

شاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة – مليار لون – معدل تحديث 120 هرتز دعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 1200 شمعة دقة: 1256 × 2760 بكسل، بكثافة 460 بكسل في البوصة المعالج:

MediaTek Dimensity 8350 (بدقة تصنيع 4 نانومتر)

ثماني النواة: 1 نواة بسرعة 3.35GHz + 3 نوى بسرعة 3.2GHz + 4 نوى موفرة بسرعة 2.2GHz

معالج رسومي: Mali-G615 MC6

الذاكرة والتخزين تأتي كالتالي:

8 جيجابايت + 128/256/512 جيجابايت

12 جيجابايت + 256/512 جيجابايت

16 جيجابايت + 512/1024 جيجابايت

(مع وحدة تخزين UFS 3.1 بدون دعم لبطاقة microSD)

نظام التشغيل: Android 15 بواجهة ColorOS 15

الكاميرات: رئيسية 50 ميجابيكسل بفتحة f/1.8، مع تثبيت بصري واسعة 8 ميجابيكسل بزاوية 115 درجة مستشعر عمق 2 ميجابيكسل أمامية: 50 ميجابيكسل مع ضبط تلقائي للصورة (Auto Focus)

تصوير الفيديو: خلفية: 4K حتى 60fps – 1080p حتى 120fps – مع تثبيت إلكتروني أمامية: 4K حتى 60fps – 1080p حتى 60fps – مع EIS

البطارية والشحن:

بطارية ضخمة بسعة 5600 مللي أمبير شحن سلكي بسرعة 80 واط (SuperVOOC) دعم PPS وUFCS دعم الشحن العكسي

الاتصال والمزايا الإضافية:

دعم شبكات 5G، eSIM، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.4 مع دعم aptX HD وLHDC 5

NFC، منفذ IR، بصمة مدمجة تحت الشاشة، سماعات ستيريو

كاميرا أمامية أفضل وبطارية أكبر

رغم احتفاظ الهاتف بنفس إعداد الكاميرا الخلفية الموجود في Reno12، إلا أن الكاميرا الأمامية حصلت على تطوير ملحوظ لتصبح بدقة 50 ميجابيكسل مع Auto Focus، وهي ميزة قلّما نجدها في الهواتف المتوسطة.

اقرأ أيضا: مفاجأة.. تسريب يكشف ألوان ومواعيد إطلاق سلسلة Google Pixel 10 الجديدة

لكن النقطة الأبرز في التحديثات تكمن في البطارية التي أصبحت بسعة 5600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط عبر تقنية SuperVOOC الخاصة بأوبو، ما يجعلها من أكبر البطاريات في فئة الهواتف المتوسطة العليا.

محتويات العلبة

يأتي هاتف Reno13 في علبة أنيقة وبسيطة، تحتوي على كابل USB-A إلى USB-C ودليل الاستخدام، لكن في بعض الأسواق مثل الاتحاد الأوروبي، لا يتضمن الشاحن داخل العلبة.

وبدلًا من ذلك، يحصل المشترون الأوائل على عرض خاص يتضمن شاحن بقوة 80 واط وسماعات Enco X3i اللاسلكية.

أسعار Oppo Reno13 5G

يتوفر الهاتف بالإصدارات والأسعار التالية:

نُسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر يصل إلى 450 دولار، أما نُسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 475 دولار).

عروض وخصومات متاحة

تقدم بعض مواقع البيع عروض وخصومات على الهاتف، مثل Gadgets360، حيث يشير إلى توفر نسخة 8 / 128 جيجابايت بسعر منخفض يصل إلى حوالي 376 دولار، أما أمازون فتقدم عرضًا أقل منه قليلا.