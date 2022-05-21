هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus

محمود جمال

شركة هواوي من الشركات الرائدة في عالم المحمول، حيث إنه كشفت مؤخرا بصورة غير رسمية عن الهاتف الجديد التذي يتقوم بإصداره مؤخرا وهو هاتف هواوي نوفا واي 70 بلس (NOVA Y70)، والجدير بالذكر إن هذا الإصدار الجديد سيحمل الكثير من المواصفات الرائعة والمتميزة، وسوف يكون إصدار متألق بين الهواتف المحمولة وشركة هواوي، وهو أحد أعضاء هواوى نوفا التي تم إصدارها قبل ذلك ولاقت رواجا كبيرا ونجاحا باهرا، وسوف نتعرف في هذا المقال عن مواصفات الهاتف الجديد.

هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus 5 21/5/2022 - 7:18 م

هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus 1 21/5/2022 - 7:18 م

مواصفات هاتف هواوي الجديد Huawei nova Y70 Plus:

وفيما يلي سنذكر لكم مواصفات أحدث إصدار من الهواتف المحمولة لشركة هواوي، وهو كما يلي:

وحش الهواتف الذكية من هواوي Huawei nova Y70 Plus ببطارية ضخمة و3 كاميرا خلفية والسعر منافسة

هواوي تُحطم الأسعار بـ nova Y70 Plus هاتف يبحث عنه الكثيرين

• سيأتي بتصميم رائع للشاشة ومقاسها 6.75 بوصة.

• تحتوى الشاشة على نوتش.

• يحتوى الهاتف في الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي تصل دقتها إلى 8 ميجا بكسل.

هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus 2 21/5/2022 - 7:18 م

• كما يتضمن على ثلاث كاميرات في الخلف، تصل دقة الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجا بكسل.

• تبلغ مساحة التخزين الداخلية للهاتف حوالي 64 ميجا بايت، و128 جيجا بايت تقبل التوسعة.

هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus 3 21/5/2022 - 7:18 م

• يتميز بقوة البطارية الشديدة التي تصل إلى 6000 مللي أمبير خلال الساعة الواحدة فقط.

• يتميز الهاتف بإمكتنية الشحن السريع والذي يصل إلى 22.5 وات.

• واجهة الهاتف التي يعمل بها من نوع EMUI 12.

• توفر شركة هواوي هاتفها الجديد بألوان رائعة وجذابة وتتماشي مع كافة الأذواق فهو يتوفر باللون الأبيض، والأزرق، والأسود.

هاتف الاحلام.. الكشف عن مواصفات هاتف Huawei nova Y70 Plus 4 21/5/2022 - 7:18 م

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محمود جمال

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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3 تعليقات
  1. راحم عزالدين يقول

    السعر من فضلك في الجزائر

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  2. عزوز الربيع يقول

    الله يبارك

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  3. غير معروف يقول

    بكام

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