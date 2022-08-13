هاتف اقتصادي جديد من فيفو ViVo Y77e بمميزات خرافية وبطارية كبيرة و شاشة شديدة الوضوح

أعلنت شركة فيفو ViVo بشكل رسمي عن مواصفات هاتف ViVo Y77e وتم إطلاق الهاتف في الخارج، الهاتف يتميز بسعره الاقتصادي فهو موجه للفئات المتوسطة، كما يضم الهاتف مواصفات رائعة مقارنة مع سعره، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، الشاشة من نوع IPS LCD كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة شديدة الوضوح بدقة 2408×1080 بكسل، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف ViVo Y77e

التصميم والأبعاد تصميم الهاتف الخارجي بسيط.

مصنوع من الخلف و بأطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 194 جرام.

طوله 164 مم، عرض 75.8 مم، سمك 8.3 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الوردي، الأزرق. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.58 بوصة.

دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.

النظام نظام التشغيل Android 12.

واجهة المستخدم Origin OS Ocean. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek MT6833P Dimensity 810.

معالج رسوم من نوع Mali-G57 MC2.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 6، 8 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، تدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

تدعم البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

كاميرا هاتف ViVo Y77e

الكاميرا الخلفية الهاتف يضم كاميرا مزدوجة خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة تدعم تقنية PDAF.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد LED.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0 بزاوية عريضة.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف ViVo Y77e

الهاتف لا يدعم الراديو.

لا يدعم تقنية NFC.

الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.

غير مقاوم للغبار والماء.

سعر هاتف ViVo Y77e

تم إطلاق هاتف ViVo Y77e في الأسواق الخارجية يوم 12 أغسطس 2022، سعر نسخة 128 جيجابايت بالأسعار التالية: