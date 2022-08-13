هاتف اقتصادي جديد من فيفو ViVo Y77e بمميزات خرافية وبطارية كبيرة و شاشة شديدة الوضوح
أعلنت شركة فيفو ViVo بشكل رسمي عن مواصفات هاتف ViVo Y77e وتم إطلاق الهاتف في الخارج، الهاتف يتميز بسعره الاقتصادي فهو موجه للفئات المتوسطة، كما يضم الهاتف مواصفات رائعة مقارنة مع سعره، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، الشاشة من نوع IPS LCD كبيرة يصل حجمها 6.58 بوصة شديدة الوضوح بدقة 2408×1080 بكسل، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف ViVo Y77e
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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كاميرا هاتف ViVo Y77e
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب هاتف ViVo Y77e
- الهاتف لا يدعم الراديو.
- لا يدعم تقنية NFC.
- الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
- غير مقاوم للغبار والماء.
سعر هاتف ViVo Y77e
تم إطلاق هاتف ViVo Y77e في الأسواق الخارجية يوم 12 أغسطس 2022، سعر نسخة 128 جيجابايت بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 250 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 4750 جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية 879 ريال سعودي.