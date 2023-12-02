هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا

هاتف Honor X7b الجديد يُعتبر الإصدار الأحداث لشركة “هونر”، حيث تم طرحه في الخارج رسميًا، ومن المقرر أن يتم طرحه في باقي الدول خلال الفترة القليلة المقبلة، وأوضحت الشركة أن أكثر مميزات الهاتف البطارية الكبيرة بالإضافة إلى الشاشة مقاس 6.8 بوصة فأن هاتف Honor X7b هو من هواتف الفئة المتوسطة، يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويملك العديد من الميزات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وهو مناسب جدًا من حيث السعر الذي يتوفر به.

مواصفات هاتف Honor X7b

الشاشة 6.8 بوصة المعالج Snapdragon 680 4G الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الرام 6/ 8 جيجابايت الكاميرا 108 + 5 +2 ميجابكسل البطارية 6000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم MagicOS 7.2

أبعاد الهاتف

الطول 166.7 مم العرض 76.5 مم السمك 8.2 مم وزن الهاتف 199 غرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشريحة Nano SIM واي فاي يدعم منفذ USP USB Type-C 3.0 GPS يدعم البلوتوث 5.0، A2DP، LE

الشاشة

نوع الشاشة TFT LCD حجم الشاشة 6.8 بوصة دقة 2412 × 1080 بكسل أبعاد 9: 20 نسبة الشاشة 87.3 % كثافة البيكسلات 389 بكسل × كل بوصة معدل التحديث 90 هرتز في الثانية درجة السطوع 850 شمعة

العتاد

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G دقة التصنيع 6 ناتومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد ثماني النواة:

رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز

رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز معالج الرسومات Adreno 610 الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية مميزة تعطي قوة ودقة أكبر في التصوير: 108 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F 5 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F 2 ميجابيكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F فيديو دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم الكاميرا الأمامية أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل 2.0/ F الفيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو السعة 6000 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 35 واط

سعر هاتف Honor X7b

وكشفت شركة هونر عن سعر هاتف Honor X7b الجديد كليًا سيكون في الخارج بسعر 250 دولارًا أمريكي، وتختلف هذه الأسعار على حسب المواصفات التي يتم اختيارها، بينما سيكون أسعاره في البلاد الأخرى كما هو متوقع كالتالي: