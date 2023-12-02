تقنية

هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا

إيمان علي

هاتف Honor X7b الجديد يُعتبر الإصدار الأحداث لشركة “هونر”، حيث تم طرحه في الخارج رسميًا، ومن المقرر أن يتم طرحه في باقي الدول خلال الفترة القليلة المقبلة، وأوضحت الشركة أن أكثر مميزات الهاتف البطارية الكبيرة بالإضافة إلى الشاشة مقاس 6.8 بوصة فأن هاتف Honor X7b هو من هواتف الفئة المتوسطة، يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويملك العديد من الميزات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وهو مناسب جدًا من حيث السعر الذي يتوفر به.

هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. ببطارية 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا

مواصفات هاتف Honor X7b

الشاشة 6.8 بوصة
المعالج Snapdragon 680 4G
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الرام 6/ 8 جيجابايت
الكاميرا 108 + 5 +2 ميجابكسل
البطارية 6000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة المستخدم MagicOS 7.2
هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. ببطارية 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا
هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. ببطارية 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا

أبعاد الهاتف

الطول 166.7 مم
العرض 76.5 مم
السمك 8.2 مم
وزن الهاتف 199 غرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشريحة Nano SIM
واي فاي يدعم
منفذ USP USB Type-C 3.0
GPS يدعم
البلوتوث 5.0، A2DP، LE
صورة 1
أبرز مميزات هاتف هونر الجديد المناسب من حيث السعر

الشاشة

نوع الشاشة TFT LCD
حجم الشاشة 6.8 بوصة
دقة 2412 × 1080 بكسل
أبعاد 9: 20
نسبة الشاشة 87.3 %
كثافة البيكسلات 389 بكسل × كل بوصة
معدل التحديث 90 هرتز في الثانية
درجة السطوع 850 شمعة

العتاد

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G
دقة التصنيع 6 ناتومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد
  • ثماني النواة:
  • رباعي النواة 2.4 جيجاهرتز
  • رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز
معالج الرسومات  Adreno 610
الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم

صورة 2

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  1. كاميرا خلفية ثلاثية مميزة تعطي قوة ودقة أكبر في التصوير:
  2. 108 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  3. 5 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
  4. 2 ميجابيكسل (عزل الخلفية) 2.4/ F
فيديو دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش يدعم
الكاميرا الأمامية أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل 2.0/ F
الفيديو دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

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البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
السعة 6000 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 35 واط
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الهاتف يملك بطارية قوية تدوم في الشحن طويلًا

سعر هاتف Honor X7b

وكشفت شركة هونر عن سعر هاتف Honor X7b الجديد كليًا سيكون في الخارج بسعر 250 دولارًا أمريكي، وتختلف هذه الأسعار على حسب المواصفات التي يتم اختيارها، بينما سيكون أسعاره في البلاد الأخرى كما هو متوقع كالتالي:

  • سعر هاتف Honor X7b في مصر 7725 جنيهًا مصريًا.
  • سعر هاتف Honor X7b في السعودية 937.5 ريال.
  • سعر هاتف Honor X7b في الإمارات 917.5 درهم.
  • سعر هاتف Honor X7b في قطر 910 ريال.
  • سعر هاتف Honor X7b في الكويت 75 دينار.
  • سعر هاتف Honor X7b في العراق 327500 دينار.
  • سعر هاتف Honor X7b في الأردن 175 دينار.
  • سعر هاتف Honor X7b في المغرب 2520 درهم.

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عن الكاتب:
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.
حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي والعديد من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام

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