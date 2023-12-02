هاتف استثنائي جديد من هونر Honor X7b.. بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلًا
هاتف Honor X7b الجديد يُعتبر الإصدار الأحداث لشركة “هونر”، حيث تم طرحه في الخارج رسميًا، ومن المقرر أن يتم طرحه في باقي الدول خلال الفترة القليلة المقبلة، وأوضحت الشركة أن أكثر مميزات الهاتف البطارية الكبيرة بالإضافة إلى الشاشة مقاس 6.8 بوصة فأن هاتف Honor X7b هو من هواتف الفئة المتوسطة، يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويملك العديد من الميزات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وهو مناسب جدًا من حيث السعر الذي يتوفر به.
مواصفات هاتف Honor X7b
|الشاشة
|6.8 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 680 4G
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجابايت
|الرام
|6/ 8 جيجابايت
|الكاميرا
|108 + 5 +2 ميجابكسل
|البطارية
|6000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MagicOS 7.2
أبعاد الهاتف
|الطول
|166.7 مم
|العرض
|76.5 مم
|السمك
|8.2 مم
|وزن الهاتف
|199 غرام
الشبكات والاتصالات
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|عدد الشرائح
|2 شريحة
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|واي فاي
|يدعم
|منفذ USP
|USB Type-C 3.0
|GPS
|يدعم
|البلوتوث
|5.0، A2DP، LE
الشاشة
|نوع الشاشة
|TFT LCD
|حجم الشاشة
|6.8 بوصة
|دقة
|2412 × 1080 بكسل
|أبعاد
|9: 20
|نسبة الشاشة
|87.3 %
|كثافة البيكسلات
|389 بكسل × كل بوصة
|معدل التحديث
|90 هرتز في الثانية
|درجة السطوع
|850 شمعة
العتاد
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 680 4G
|دقة التصنيع
|6 ناتومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد
|
|معالج الرسومات
|Adreno 610
|الذاكرة العشوائية
|6/ 8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|فيديو
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش
|يدعم
|الكاميرا الأمامية
|أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل 2.0/ F
|الفيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|السعة
|6000 مللي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|35 واط
سعر هاتف Honor X7b
وكشفت شركة هونر عن سعر هاتف Honor X7b الجديد كليًا سيكون في الخارج بسعر 250 دولارًا أمريكي، وتختلف هذه الأسعار على حسب المواصفات التي يتم اختيارها، بينما سيكون أسعاره في البلاد الأخرى كما هو متوقع كالتالي:
- سعر هاتف Honor X7b في مصر 7725 جنيهًا مصريًا.
- سعر هاتف Honor X7b في السعودية 937.5 ريال.
- سعر هاتف Honor X7b في الإمارات 917.5 درهم.
- سعر هاتف Honor X7b في قطر 910 ريال.
- سعر هاتف Honor X7b في الكويت 75 دينار.
- سعر هاتف Honor X7b في العراق 327500 دينار.
- سعر هاتف Honor X7b في الأردن 175 دينار.
- سعر هاتف Honor X7b في المغرب 2520 درهم.