رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 8 Lite 5G أرخص هواتف السلسلة

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتف أوبو Reno 8 Lite 5G الرائع والمميز بسعر منافس، حيث إنه العضو الرابع في سلسلة Reno 8 الفئة المتوسطة الجديدة التابعة للشركة، والتي أعلنت عنها خلال الشهر الماضي للعام الجاري 2022، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف نسبة مبيعات عالية خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية، حيث تحرص الشركة الصينية على تقديم العديد من الإصدارات المتنوعة خلال هذه الفترة في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 Lite 5G

من جانبه أوضح موقع “gizmochina” أن هاتف أوبو الجديد يمتاز بشاشة كبيرة رائعة بقياس 6.43 بوصة، وهي من نوع AMOLED، وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع جودة عرض FHD +، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، كما أن الشاشة مزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

الكاميرا

يتميز هاتف أوبو Reno 8 Lite 5G بوحدة كاميرا على اللوحة الخلفية بشكل مستطيل، حيث أنها تضم أضواء مدارية مزدوجة على حلقة الكاميرا، كما أنها تُضيء عن وجود إشعار وارد:

كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا بمستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائعة لتصوير السلفي، وإجراء مكالمات الفيديو مع الأهل والأصدقاء ورفقاء العمل وجميع المستخدمين بدقة 16 ميجابيكسل.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف أوبو الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 695، وهو من إنتاج شركة كوالكوم، والذي يقدم دعم رائع لشبكات الجيل الخامس فايف جي 5G مقترناً:

الرام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، كما أنه يدعم تقنية التمديد حتى 5 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت

البطارية

يستمد الهاتف الجديد لشركة أوبو قوته من بطارية تبلغ قوتها نحو 4500 مللي أمبير في الساعة، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 12، والذي يعمل بنظام أندرويد 12.

مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

يدعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G.

تقنية Bluetooth ومنفذ شحن من نوع USB-C.

سعر هاتف Reno 8 Lite 5G

يتوفر هاتف أوبو Reno 8 Lite 5G بلونين رائعين هما الأزرق المتدرج والأسود، حيث يتم البيع في إسبانيا مقابل 429 يورو، وهو ما يعادل 8500 جنيه مصري، ويمكنك التعرف على سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت من خلال مقارنة العملة المحلية باليورو.