الأرخص سعراً.. هاتف أوبو Oppo A55 الجديد بمواصفات أعلى وسعر رائع

أعلنت شركة أوبو العالمية عن هاتف أوبو Oppo A55 الجديد بتقنية الـ5G، ولكنها أطلقت الإصدار الجديد من الهاتف في الأسواق الهندية من الفور جي خلال الساعات الماضية، ويحتوي على كاميرا أفضل بكثير وشحن أسرع من السابق، وحرصت الشركة في تحديثها الأخير على إطلاق هاتف مميز أعلى من السابق من أجل جذب العديد من العملاء إلى الشركة وتحقيق مبيعات كبيرة خلال الفترة القادمة، كما أنها أعلنت عن هاتفها الـ5G في يناير الماضي ولكنها لم تصدره حتى الآن.

هاتف أوبو Oppo A55 الجديد

ومن جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” انه يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد من خلال معالج ثماني النواة، وهو من انتاج ميدياتك كما أنه من نوع Helio G35 بدقة تصنيع عالية 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، حيث أكد الموقع ان الهاتف عالي بالنسبة للهواتف التي تم إصدارها في السابق ويتميز بالعديد من المواصفات الرائعة فضلاً عن السعر المناسب.

مواصفات هاتف أوبو تقنية الـ4G

يتميز هاتف أوبو Oppo A55 الذي يدعم الفور جي بعدد من المميزات الرائعة التي سوف نكشفها لحضراتكم في الجدول التالي:

الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت الكاميرا مستشعر 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل مع 30 إطار في الثانية، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير العمق، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل الشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة،معدل تحديث 60 هرتز، بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً. البطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط

سعر الهاتف

سوف يتم طرح ذلك الهاتف المميز الذي يتم شحنه بشكل أسرع بنسبة 17% في خلال 15 دقيقة وإلى 33% خلال 30 دقيقة، كما يحافظ الشحن الليلي المحسن على البطارية بنسبة تصل إلى 80%، وذلك أثناء النوم، حيث ينهي عملية الشحن في الصباح، وسوف يتم حجز الهاتف بمبلغ 210 دولار فقط، وذلك بالتزامن مع المنافسة القوية مع شركة سامسونج وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الهواتف الذكية.