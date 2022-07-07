فيديو تفكيك هاتف أسوس ROG Phone 6 يكشف إمكانيات رائعة لمحبي الألعاب

كشفت شركة ASUS عن هاتف أسوس ROG Phone 6 الجديد، والذي يُعد من أفضل الهواتف الذكية المخصصة للألعاب للعام الجاري 2022، وتحاول الشركة خلال هذه الفترة العمل جذب العديد من العملاء الجدد وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة في ظل منافسة كبيرة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف أسوس ROG Phone 6

أشار الموقع التقني “gsmarena” أن مدونة WekiHome قد نشرت مقطع فيديو يوضح عملية تفكيك هاتف أسوس الرائع، وأظهر الفيديو التصميم الداخلي لهاتف الألعاب الرائد وسط متابعة كبيرة من عشاق شركة أسوس.

تم تصميم جهاز أسوس القادم ROG Phone 6 كهاتف ألعاب من الألف إلى الياء، حيث أوضح مقطع الفيديو كيفية تقسيم وحدة البطارية العملاقة والتي تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة إلى خليتين منفصلتين، مما يسمح في النهاية للوحة الأم بالاندماج ما بينهما.

يعمل هاتف أسوس القادم بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، كما كشفت عملية التفكيك عن تزويد الهاتف بوحدة AeroActive Cooler 6 الفريدة والتي تعمل على تحسين قدرات الهاتف الجديد خلال عملية اللعب، مما يُساعد في تشغيل مجموعة الشرائح للعمل بسرعة في وضع X Mode.

حيث تعد AeroActive Cooler 6 أداة تبريد حراري لا سلكية، ويتم تثبيتها بمشلك، كما يحتوي المحلق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مروحة بجانب المبرد الكهروحراري، والذي يعمل على نفخ الهواء المبرد بشكل مباشر إلى الجزء الخلفي من الهاتف، مما يُساعد على إبقاء الهاتف في درجات الحرارة العادية أثناء تشغيل الألعاب عالية الجودة.

مواصفات هاتف ROG Phone 6

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 6 بمعالج قوي وحديث من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، حيث إنه يتوافق مع نظام تبريد محسن يمكنه خفض حرارة الهاتف بما يصل إلى عشرة درجات مئوية.

الذاكرة

ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 18 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

الكاميرا

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية

كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر سوني IMX766، بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل.

كاميرا بمستشعر الصور الشخصية من سوني IMX663 بدقة 12 ميجابكسل.

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الشاشة

يمتاز هاتف أسوس بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث تكيفياً، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، يبلغ معدل أخذ العينات باللمس 720 هرتز، كما تتميز الشاشة بطبقة حماية زجاج Gorilla Glass Victus.

سعر هاتف أسوس ROG Phone 6

يتوفر طراز هاتف أسوس ROG Phone 6، بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل مبلغ 999 يورو، ومن خلال مقارنة العملة المحلية باليورو يمكنك التعرف على سعر الهاتف في السعودية ومصر والكويت والإمارات والمغرب وغيرها من الدول العربية.