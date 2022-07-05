مقارنة بين هاتفي سامسونج A52s و Galaxy A73.. أيهما يناسبك

خلال الفترة الماضية أصدرت شركة سامسونج عدة هواتف لمستخدمي الفئة المتوسطة، حازت على إعجاب الكثيرين، وحققت نسب مبيعات مبيرة، ومن أبرزهم هاتفي A52s و Galaxy A73، اللذين سنعقد بينهما مقارنة لتوضيح مميزات كل منهما، والأنسب لاحتياجاتك في حالة البحث عن شرائه.

Samsung Galaxy A73 5G

يمتاز هاتف Samsung Galaxy A73 بدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

كاميرا خلفية فريدة.

دعم المثبت البصري OIS و 120 Hertz Super AMOLED.

تحتوي الشاشة على عدسة مخصصة للعزل نوع Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة وجودة عالية للغاية بدقة 1080×2400 بكسل.

يمكنك وضع شريحتين للهاتف من نوع Nano Sim.

كما أنه مقاوم للمياه والغبار لمدت تصل إلى 30 دقيقة بشهادة IP67.

الفئة الأولى من الهاتف بذاكرة 128 جيجابايت ورام 6 جيجا بايت. الفئة الثانية من الهاتف بذاكرة 128 جيجابايت ورام 8 جيجا بايت. الفئة الثالثة من الهاتف بذاكرة 256 جيجابايت ورام 8 جيجا بايت. يدعم كارت ميموري بسعة 1 تيرا بايت. سعره في مصر حوالي 9500 جنيه وفي السعودية 1930 ريال.

Samsung Galaxy A52s 5G

شاشية تأتي بتردد 120 هرتز نوع Super AMOLED، بمقاس 6.5 بوصة وجودة عالية بدقة 1080×2400 بكسل.

يدعم معالج قوي في الأداء وميزة NFC.

مناسب للفئة المتوسطة ومصنوع من البلاستيك اللامع.

يبلغ قياس الهاتف 159.9 ملم (طول) × 75.1 ملم (عرض) × 8.4 ملم (عمق) ويزن 189 جرامًا.

يدعم الهاتف شريحتين من نوع nano SIM.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ويدعم أحدث شبكات 5G.

الهاتف حاصل على شهادة IP67.

ومقاوم للماء حتى متر واحد ويمكن استخدامه لمدة 30 دقيقة.

الهاتف مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G مع 8 أنوية، وتقنية 6 نانومتر. بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 642L، مثل الموجود في هواتف Honor 50 و Realme GT Master. يبلغ سعره في مصر 7600 جنيه وفي السعودية هو 1760 ريال.

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