مقارنة بين هاتفي سامسونج A52s و Galaxy A73.. أيهما يناسبك
خلال الفترة الماضية أصدرت شركة سامسونج عدة هواتف لمستخدمي الفئة المتوسطة، حازت على إعجاب الكثيرين، وحققت نسب مبيعات مبيرة، ومن أبرزهم هاتفي A52s و Galaxy A73، اللذين سنعقد بينهما مقارنة لتوضيح مميزات كل منهما، والأنسب لاحتياجاتك في حالة البحث عن شرائه.
Samsung Galaxy A73 5G
- يمتاز هاتف Samsung Galaxy A73 بدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.
- كاميرا خلفية فريدة.
- دعم المثبت البصري OIS و 120 Hertz Super AMOLED.
- تحتوي الشاشة على عدسة مخصصة للعزل نوع Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة وجودة عالية للغاية بدقة 1080×2400 بكسل.
- يمكنك وضع شريحتين للهاتف من نوع Nano Sim.
- كما أنه مقاوم للمياه والغبار لمدت تصل إلى 30 دقيقة بشهادة IP67.
- الفئة الأولى من الهاتف بذاكرة 128 جيجابايت ورام 6 جيجا بايت.
- الفئة الثانية من الهاتف بذاكرة 128 جيجابايت ورام 8 جيجا بايت.
- الفئة الثالثة من الهاتف بذاكرة 256 جيجابايت ورام 8 جيجا بايت.
- يدعم كارت ميموري بسعة 1 تيرا بايت.
- سعره في مصر حوالي 9500 جنيه وفي السعودية 1930 ريال.
Samsung Galaxy A52s 5G
- شاشية تأتي بتردد 120 هرتز نوع Super AMOLED، بمقاس 6.5 بوصة وجودة عالية بدقة 1080×2400 بكسل.
- يدعم معالج قوي في الأداء وميزة NFC.
- مناسب للفئة المتوسطة ومصنوع من البلاستيك اللامع.
- يبلغ قياس الهاتف 159.9 ملم (طول) × 75.1 ملم (عرض) × 8.4 ملم (عمق) ويزن 189 جرامًا.
- يدعم الهاتف شريحتين من نوع nano SIM.
- يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ويدعم أحدث شبكات 5G.
- الهاتف حاصل على شهادة IP67.
- ومقاوم للماء حتى متر واحد ويمكن استخدامه لمدة 30 دقيقة.
- الهاتف مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G مع 8 أنوية، وتقنية 6 نانومتر.
- بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 642L، مثل الموجود في هواتف Honor 50 و Realme GT Master.
- يبلغ سعره في مصر 7600 جنيه وفي السعودية هو 1760 ريال.
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مقارنة بين هاتفي سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A73 Vs Galaxy A53
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