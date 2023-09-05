“نَزَلَ حَالاً”.. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 “On Time Sport” لمتابعة مباريات الكرة المصرية
هي قناة رياضية مشهورة منذ القدم وأنها تعرض البطولات العربية والدولية ، كما أنها تمتلك لحقوق بث عدد كبير من المباريات الهامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت On time sports.
قد يهمك:
نبذة عن قناة أون تايم سبورت الرياضية
- تمتلك القناة حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني المحلية.
- كما أنها تبث مباريات الدوري المصري ، هي من أفضل وأشهر القنوات الرياضية المصرية.
- تقوم القناة بعرض الكثير من المباريات المحلية، والدولية.
- تتميز القناة بعرض الاستوديو التحليلي الذي يحتوي على خبراء، في مجال كرة القدم.
- تعمل على عرض أهم نقط القوة ونقاط الضعف لدى الفريقين خلال المباراة.
- بالإضافة إلى أنها أصبحت من أكثر القنوات متابعة للدوري المصري وكرة القدم العالمية.
اضبط تردد قناة أون تايم سبورت On time sports
- التردد هو:11681.
- معدل الترميز:27500.
- الاستقطاب يكون أفقي.
- أما معدل التصحيح 5\6.
تحميل تردد أون تايم سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو: 10853.
- أما الاستقطاب: أفقي.
- ويكون معدل الترميز على:27500.
تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 3
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو: 12303.
- معامل الترميز:27500.
- تصحيح الخطأ 6\5.
- الاستقطاب: أفقي.
كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت
- يتم في البداية فتح القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر البحث الخاص بالبحث عن القنوات.
- ستظهر لك قائمة بخيارات البحث.
- يتم النقر على زر بحث يدوي.
- حدد القمر الصناعي الذي تريد البحث عن القناة عليه.
- إدخال بيانات التردد لقناة أون تايم سبورت والتي تم عرضها.
- اضغط على خيار البحث.