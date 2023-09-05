“نَزَلَ حَالاً”.. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 “On Time Sport” لمتابعة مباريات الكرة المصرية

حاصلة على ليسانس آداب وتربية، قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين، أحب الرياضة والچيم وتدريب الآخرين، وهدفي هو توصيل المعلومة الصحيحة من خلال الكتابة، بأسهل وبأبسط طريقة، وأحب قراءة الكتب في كل وقت وأعمل كمحررة في موقع نجوم مصرية.