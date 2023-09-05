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“نَزَلَ حَالاً”.. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 “On Time Sport” لمتابعة مباريات الكرة المصرية

نجلاء سمير

هي قناة رياضية مشهورة منذ القدم وأنها تعرض البطولات العربية والدولية ، كما أنها تمتلك لحقوق بث عدد كبير من المباريات الهامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت On time sports.

تردد قناة اون تايم سبورت On time sports الجديد 2023

تردد قناة اون تايم سبورت On time sports الجديد 2023

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تردد قناة On Time Sport اون تايم سبورت على النايل سات واهم البرامج المعروضة

- صورة 1 - "نَزَلَ حَالاً".. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 "On Time Sport" لمتابعة مباريات الكرة المصرية

نبذة عن قناة أون تايم سبورت الرياضية

  • تمتلك القناة حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني المحلية.
  • كما أنها تبث مباريات الدوري المصري ، هي من أفضل وأشهر القنوات الرياضية المصرية.
  • تقوم القناة بعرض الكثير من المباريات المحلية، والدولية.
  • تتميز القناة بعرض الاستوديو التحليلي الذي يحتوي على خبراء، في مجال كرة القدم.
  • تعمل على عرض أهم نقط القوة ونقاط الضعف لدى الفريقين خلال المباراة.
  • بالإضافة إلى أنها أصبحت من أكثر القنوات متابعة للدوري المصري وكرة القدم العالمية.

- صورة 2 - "نَزَلَ حَالاً".. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 "On Time Sport" لمتابعة مباريات الكرة المصرية

اضبط تردد قناة أون تايم سبورت On time sports

  • التردد هو:11681.
  • معدل الترميز:27500.
  • الاستقطاب يكون أفقي.
  • أما معدل التصحيح 5\6.

تحميل تردد أون تايم سبورت 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد هو: 10853.
  • أما الاستقطاب: أفقي.
  • ويكون معدل الترميز على:27500.

- صورة 3 - "نَزَلَ حَالاً".. تردد قناة أُونْ تَايِمْ سِبُورْتْ 1 و2 و3 2023 "On Time Sport" لمتابعة مباريات الكرة المصرية

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 3

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد هو: 12303.
  • معامل الترميز:27500.
  • تصحيح الخطأ  6\5.
  • الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

  • يتم في البداية فتح القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
  • اضغط على زر البحث الخاص بالبحث عن القنوات.
  • ستظهر لك قائمة بخيارات البحث.
  • يتم النقر على زر بحث يدوي.
  • حدد القمر الصناعي الذي تريد البحث عن القناة عليه.
  • إدخال بيانات التردد لقناة أون تايم سبورت والتي تم عرضها.
  • اضغط على خيار البحث.
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نجلاء سمير

حاصلة على ليسانس آداب وتربية، قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين، أحب الرياضة والچيم وتدريب الآخرين، وهدفي هو توصيل المعلومة الصحيحة من خلال الكتابة، بأسهل وبأبسط طريقة، وأحب قراءة الكتب في كل وقت وأعمل كمحررة في موقع نجوم مصرية.

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