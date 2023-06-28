نوكيا راجعة للتحدي.. مواصفات وسعر هاتف Nokia 1100 5G في الدول العربية

أعلنت شركة نوكيا الرائدة في مجال الهواتف حول العالم عن إعادة تصميم هاتفها Nokia 1100 وإضافة الكثير من المميزات للهاتف والتي تجعله اختيار أفضل للكثير من الأشخاص، ولذلك سنتعرف فيما يلي على سعر ومواصفات هاتف Nokia 1100 5G الجديد.

مواصفات هاتف Nokia 1100 5G

شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة بمقاس 3.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة 2K. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 25 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأساسية منها بدقة 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية بمستشعر عمق بدقة 12 ميجا بكسل. ذاكرة التخزين يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية بحجم 64 / 128 / 256 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 / 6 / 8 جيجا بايت رام. بطارية الهاتف بسعة 7200 مللي أمبير. نظام التشغيل Android 13.

سعر هاتف Nokia 1100 5G

سعر الهاتف في مصر 3,060 جنيه مصري.

سعر الهاتف في الإمارات 363 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في السعودية 371 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الكويت 30 دينار كويتي.

سعر الهاتف في قطر 360 ريال قطري.

سعر الهاتف في الأردن 70 دينار أردني.