نوكيا تكشف عن سماعات Clarity Earbuds 2 مع إلغاء الضوضاء وتقنية Fast Pair: مواصفات وسعر

كشفت شركة نوكيا عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة، Clarity Earbuds 2، والتي تأتي مع ميزات متقدمة تشمل إلغاء الضوضاء وتقنية Fast Pair، تم تصميم هذه السماعات لتقديم تجربة استماع مريحة وعالية الجودة.

ميزات السماعات:

إلغاء الضوضاء (ANC): تقنية إلغاء الضوضاء توفر تجربة استماع خالية من التشويش والضوضاء الخارجية. مقاومة للماء: تصميم مقاوم للرذاذ يسمح باستخدام السماعات أثناء المطر أو أثناء ممارسة الرياضة. تقنية Qualcomm cVc: تحسين جودة المكالمات من خلال إلغاء الصدى وحجب الضوضاء أثناء المكالمات. تقنية aptX: تحسين جودة الصوت أثناء الاستماع عبر الاتصال اللاسلكي. وضع الكمون المنخفض: يقلل من زمن تأخير الصوت، مما يجعلها مثالية للألعاب ومشاهدة الفيديو. تقنية Fast Pair من Google: ربط سهل وسريع مع أجهزة Android.

التصميم والألوان:

تأتي السماعات بتصميم أنيق وسدادات مطاطية لارتداء مريح، تتوفر بثلاثة ألوان مميزة: الوردي، الأرجواني، والرمادي.

الأداء والبطارية:

يمكن للسماعات العمل لمدة تصل إلى 7 ساعات متواصلة مع كل عملية شحن.

يصل العمر الإجمالي إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.

السعر والتوفر:

تتاح سماعات نوكيا Clarity Earbuds 2 بأسعار تنافسية، وتتوفر في الأسواق العالمية.

Nokia Clarity Earbuds 2 Features

الميزة التفاصيل إلغاء الضوضاء (ANC) توفر تقنية إلغاء الضوضاء تجربة استماع هادئة وخالية من التشويش من الضوضاء الخارجية. مقاومة للماء تصميم مقاوم للرذاذ يجعل الاستماع ممكنًا تحت المطر أو أثناء ممارسة الرياضة. تقنية cVc تعمل تقنية cVc على إلغاء الصدى وحجب الضوضاء أثناء المكالمات لجعل الصوت أكثر وضوحًا. تقنية aptX تدعم السماعة تقنية aptX من كوالكوم لتحسين جودة الصوت عبر الاتصال اللاسلكي. وضع الكمون المنخفض يقلل زمن تأخير الصوت في أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو. ربط سريع تدعم السماعة تقنية الربط السريع Fast Pair لتوصيل سريع وسهل مع أجهزة أندرويد. بلوتوث 5.2 تعتمد السماعة على تقنية بلوتوث 5.2 لاتصال لاسلكي مستقر وفعال. عمر البطارية تصل عمر البطارية الإجمالي إلى 35 ساعة مع علبة الشحن، وتعمل كل سماعة حتى 7 ساعات متواصلة مع كل عملية شحن. مواد صديقة للبيئة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 60%.

ستمتع بتجربة استماع فريدة ومتطورة مع سماعات نوكيا الجديدة Clarity Earbuds 2، والتي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي.