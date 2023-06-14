نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها المرتقبة Nokia Magic Max ببطارية “عملاقة” وإمكانيات “رائعة”

دائما ما تحرص شركة نوكيا على استعادة قوتها الأسطورية من جديد، بإطلاقها أحدث الهواتف الذكية بتصميم أنيق يخطف الأنظار ويعيد عصرها الذهبي، ووفقاً لأحدث التسريبات العالمية أوضحت أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها المنتظر Nokia Magic Max لدى الكثير من محبي العلامة التجارية الأكثر شهرة نوكيا، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا قوية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف المتوقعة.

المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max



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الشاشة:

نوع الشاشة أموليد حجم الشاشة 6.7 معدل التحديث 120 هرتز طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرامات 8 أو 12 أو 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت وتصل إلى 512 جيجا نظام التشغيل 13

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 144 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 64 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 48 ميجا بكسل

البطارية والسعر:

حجم البطارية 7950 ملي أمبير الشحن السريع بقوة 180 واط السعر المتوقع للهاتف من المتوقع أن يبدأ الهاتف بسعر 550 دولار أمريكي

بعد معرفة مواصفات الهاتف الرائع المنتظر من نوكيا، أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات الهاتف؟

هل أنتم من محبين هواتف نوكيا أم لا ؟

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