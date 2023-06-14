تقنية

نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها المرتقبة Nokia Magic Max ببطارية “عملاقة” وإمكانيات “رائعة”

سحر محمد الديب

دائما ما تحرص شركة نوكيا على استعادة قوتها الأسطورية من جديد، بإطلاقها أحدث الهواتف الذكية بتصميم أنيق يخطف الأنظار ويعيد عصرها الذهبي، ووفقاً لأحدث التسريبات العالمية أوضحت أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها المنتظر Nokia Magic Max  لدى الكثير من محبي العلامة التجارية الأكثر شهرة نوكيا، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا قوية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف المتوقعة.

نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max

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الشاشة:

نوع الشاشة أموليد
حجم الشاشة 6.7
معدل التحديث 120 هرتز
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

- صورة 1 - Nokia Magic Max | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max | نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2
الرامات 8 أو 12 أو 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت وتصل إلى 512 جيجا
نظام التشغيل 13

- صورة 2 - Nokia Magic Max | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max | نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 144 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 64 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 48 ميجا بكسل

- صورة 3 - Nokia Magic Max | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max | نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

البطارية والسعر:

حجم البطارية 7950 ملي أمبير
الشحن السريع بقوة 180 واط
السعر المتوقع للهاتف من المتوقع أن يبدأ الهاتف بسعر 550 دولار أمريكي

- صورة 4 - Nokia Magic Max | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max | نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

بعد معرفة مواصفات الهاتف الرائع المنتظر من نوكيا، أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات الهاتف؟

هل أنتم من محبين هواتف نوكيا أم لا ؟

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- صورة 5 - Nokia Magic Max | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max | نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها Nokia Magic Max ببطارية "عملاقة" وإمكانيات "رائعة"

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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35 تعليقات
  1. احمد يقول

    انا من محبي نوكيا
    وأرجو الاهتمام من العلامه التجاريه إنتاج موبيل اقتصادي

    الرد
  2. أدهم أحمد يقول

    الموبايل دة هيتوفر في مصر انشاء الله ضروري التوضيح ؟

    الرد
  3. غير معروف يقول

    كفاية كذب على العامة … اتقي الله

    الرد
  4. محمد الحسن إدريس يقول

    حقيقة شركة نوكيا من الشركات الرائدة في مجال الهاتف المحمول وهذه تقنية جديدة وحديثة واتمنى ان احصل على جهاز

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  5. سلطان الزبيري يقول

    قمة الروعة والجمال،، سوف نقتنيه إن شاءلله

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    1. سحر محمد الديب يقول

      ان شاء الله

  6. MOHAMMAD ABDELHAMIDDIABALARJA يقول

    اود الحصول علىMOBILE Nokia Max magic جديد بأسعار مناسبة وشكرا لكم

    الرد
  7. MOHAMMAD ABDELHAMIDDIABALARJA يقول

    اود الحصول علىMOBILE Nokia Max magic جديد بأسعار مناسبة وشكرا لكم

    الرد
    1. سحر محمد الديب يقول

      فور نزولة للأسواق يمكنك إقتناءه

  8. خلف البرهامي يقول

    ممتاز جدا

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    1. سحر محمد الديب يقول

      تسلم

  9. غير معروف يقول

    ماشاء الله مميزات جميله جدا
    انا اتمني مثل هذا الجهاز واغير من جلاكسي

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    1. سحر محمد الديب يقول

      يمكنك فور نزوله تغيير هاتفك بهاتف آخر نوكيا

  10. غير معروف يقول

    السلام عليكم هل يوجد في المملكة العربيه السعوديه من هذه الجاهز نوكيا الجديد

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    1. سحر محمد الديب يقول

      سيتوفر في جميع الدول بإذن الله

  11. 0096555319906 يقول

    0096555319906

    الرد
  12. غير معروف يقول

    شوكت يجي هدية

    الرد
  13. غير معروف يقول

    انا احب جهاز النوكيا راجع جدا0

    الرد
  14. تامر ابو العلا يقول

    الموبايل جميل بس السعر عالي اوي

    الرد
    1. سحر محمد الديب يقول

      موجود هواتف اخرى نوكيا بمواصفات رائعة وسعر أقل انقر على الروابط الموجودة بداخل المقال
      ربما يعجبك هاتف آخر بسعر مناسب

  15. حسام حسن يقول

    ارجو من شركة نوكيا ان تتجه الي الفئة المتوسطة وان تهتم ب الديزين الامكانيات وبعدين تترح الفلاكشب أبوعلي الاقل تترح كام جهاز فئة متوسطة معا جهاز فلاكشب

    الرد
    1. سحر محمد الديب يقول

      كلامك صحيح ليناسب جميع الطبقات
      بس بالفعل هواتف نوكيا أسعارها مناسبة للجميع

  16. غير معروف يقول

    نعم احب النوكيا .لهمواصفات ممتازه

    الرد
    1. سحر محمد الديب يقول

      رائع

  17. علي فليح مضحي يقول

    احلا جهاز في العالم حيث استعملت من صغري نوكيا جهاز راقي جدا جدا في الاستمال

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    1. سحر محمد الديب يقول

      فعلا هواتف ممتازة ولها محبين كثيرين

  18. غير معروف يقول

    هاتف نوكيا الجيل القديم كان هو المفضل لدى

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    1. سحر محمد الديب يقول

      بالفعل هواتف نوكيا من أفضل الهواتف

  19. محمد ابراهيم الزين يقول

    أنا لست فقط من محبي نوكيا أنا فعلا عاشق لاسم نوكيا ومتيم به وفعلا سوف أنتظر أصدار هذا الطراز لأقتنيه…

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    1. سحر محمد الديب يقول

      ان شاء الله سنبلغكم بجميع التفاصيل الأخرى التي تخص الجهاز فور نزوله

  20. ابوعبدالله يقول

    ممتاز ما شاءالله، بإذن الله سوف اشتريه،
    احتاج المزيد من مواصفات الجهاز،،

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    1. سحر محمد الديب يقول

      ان شاء الله سنبلغكم بأي تفاصيل أخرى تخص الجهاز فور نزوله

  21. احمد محمد علي يقول

    بدي وحد كيف بدي اطوصل معاك

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  22. عباس يقول

    اريد وانا اسمي عباس اي اريده بس مجان اريدك انا اسمي شارع الجامع نيسانوه حي نيسان

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  23. غير معروف يقول

    سياسةنوكيا الحاليه العمل على الجوالات المتوسطة الثمن لن تقوم بهذه المغامره على الاقل في الوقت الحالي

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