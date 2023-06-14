نوكيا تعيد عصرها الذهبي وتستعد للكشف عن أحدث هواتفها المرتقبة Nokia Magic Max ببطارية “عملاقة” وإمكانيات “رائعة”
دائما ما تحرص شركة نوكيا على استعادة قوتها الأسطورية من جديد، بإطلاقها أحدث الهواتف الذكية بتصميم أنيق يخطف الأنظار ويعيد عصرها الذهبي، ووفقاً لأحدث التسريبات العالمية أوضحت أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها المنتظر Nokia Magic Max لدى الكثير من محبي العلامة التجارية الأكثر شهرة نوكيا، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا قوية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف المتوقعة.
المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Magic Max
الشاشة:
|نوع الشاشة
|أموليد
|حجم الشاشة
|6.7
|معدل التحديث
|120 هرتز
|طبقة الحماية
|Corning Gorilla Glass 7
المعالج:
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2
|الرامات
|8 أو 12 أو 16 جيجا رام
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا بايت وتصل إلى 512 جيجا
|نظام التشغيل
|13
الكاميرات:
|الكاميرا الأولى
|تعمل بدقة 144 ميجا بكسل
|الكاميرا الثانية
|تعمل بدقة 64 ميجا بكسل
|الكاميرا الثالثة
|تعمل بدقة 48 ميجا بكسل
البطارية والسعر:
|حجم البطارية
|7950 ملي أمبير
|الشحن السريع
|بقوة 180 واط
|السعر المتوقع للهاتف
|من المتوقع أن يبدأ الهاتف بسعر 550 دولار أمريكي
بعد معرفة مواصفات الهاتف الرائع المنتظر من نوكيا، أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:
ما رأيكم في مواصفات الهاتف؟
هل أنتم من محبين هواتف نوكيا أم لا ؟
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انا من محبي نوكيا
وأرجو الاهتمام من العلامه التجاريه إنتاج موبيل اقتصادي
الموبايل دة هيتوفر في مصر انشاء الله ضروري التوضيح ؟
كفاية كذب على العامة … اتقي الله
حقيقة شركة نوكيا من الشركات الرائدة في مجال الهاتف المحمول وهذه تقنية جديدة وحديثة واتمنى ان احصل على جهاز
قمة الروعة والجمال،، سوف نقتنيه إن شاءلله
ان شاء الله
اود الحصول علىMOBILE Nokia Max magic جديد بأسعار مناسبة وشكرا لكم
اود الحصول علىMOBILE Nokia Max magic جديد بأسعار مناسبة وشكرا لكم
فور نزولة للأسواق يمكنك إقتناءه
ممتاز جدا
تسلم
ماشاء الله مميزات جميله جدا
انا اتمني مثل هذا الجهاز واغير من جلاكسي
يمكنك فور نزوله تغيير هاتفك بهاتف آخر نوكيا
السلام عليكم هل يوجد في المملكة العربيه السعوديه من هذه الجاهز نوكيا الجديد
سيتوفر في جميع الدول بإذن الله
0096555319906
شوكت يجي هدية
انا احب جهاز النوكيا راجع جدا0
الموبايل جميل بس السعر عالي اوي
موجود هواتف اخرى نوكيا بمواصفات رائعة وسعر أقل انقر على الروابط الموجودة بداخل المقال
ربما يعجبك هاتف آخر بسعر مناسب
ارجو من شركة نوكيا ان تتجه الي الفئة المتوسطة وان تهتم ب الديزين الامكانيات وبعدين تترح الفلاكشب أبوعلي الاقل تترح كام جهاز فئة متوسطة معا جهاز فلاكشب
كلامك صحيح ليناسب جميع الطبقات
بس بالفعل هواتف نوكيا أسعارها مناسبة للجميع
نعم احب النوكيا .لهمواصفات ممتازه
رائع
احلا جهاز في العالم حيث استعملت من صغري نوكيا جهاز راقي جدا جدا في الاستمال
فعلا هواتف ممتازة ولها محبين كثيرين
هاتف نوكيا الجيل القديم كان هو المفضل لدى
بالفعل هواتف نوكيا من أفضل الهواتف
أنا لست فقط من محبي نوكيا أنا فعلا عاشق لاسم نوكيا ومتيم به وفعلا سوف أنتظر أصدار هذا الطراز لأقتنيه…
ان شاء الله سنبلغكم بجميع التفاصيل الأخرى التي تخص الجهاز فور نزوله
ممتاز ما شاءالله، بإذن الله سوف اشتريه،
احتاج المزيد من مواصفات الجهاز،،
ان شاء الله سنبلغكم بأي تفاصيل أخرى تخص الجهاز فور نزوله
بدي وحد كيف بدي اطوصل معاك
اريد وانا اسمي عباس اي اريده بس مجان اريدك انا اسمي شارع الجامع نيسانوه حي نيسان
سياسةنوكيا الحاليه العمل على الجوالات المتوسطة الثمن لن تقوم بهذه المغامره على الاقل في الوقت الحالي