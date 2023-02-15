نوكيا تعود من جديد وتتحدى بهاتفها Nokia G22 الإقتصادي المنتظر بمواصفات ممتازة وسعر منافس
تتجهز شركة نوكيا للإعلان عن أحد هواتفها الذكية الجديدة، والتي تنتمي لسلسلة g وتهدف إلى توفير الميزانية، نظراً لأن أسعارها في متناول الجميع، حيث بدأ هاتف Nokia G22 يظهر بمواقع الإختبارات، ومن المحتمل أن يتم إطلاقه رسمياً في شهر أبريل المقبل بسعر 157 دولار تقريباً.
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مواصفات هاتف Nokia G22
كما أن هاتف Nokia G22 سيكون خليفة لهاتف Nokia G21 الذي تم إطلاقه العام الماضي، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف نوكيا جي 22 المسربة والمتوقعة، والتي ستكون وفق ما يلي.
- المعالج سيأتي ثماني النواة ومن نوع Unisoc T606.
- التردد 1.8 جيجا هرتز.
- وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57.
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الرام والذاكرة الداخلية
- سيأتي الرام بسعة 4 جيجا بايت.
- وحدة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت.
نظام التشغيل وبطارية الهاتف ووزنه
- سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد v12.
- وزن الهاتف 190 جرام.
- سمك الهاتف 8.5 مم.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- سعة البطارية 5050 مللي أمبير.
- تدعم شحن سريع بقدرة 18 وات.
الشاشة والكاميرات
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|مقياس الشاشة
|6.5 بوصة
|الدقة
|720 في 1600 بكسل
|كثافة البيكسلات
|270 بكسل لكل بوصة
|قوة السطوع
|400 شمعة| م تقريباً
|معدل تحديث اللمس
|180 هرتز
|عدد الكاميرات الخلفية
|3 كاميرات
|الكاميرا الرئيسية بدقة
|50 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرات الأخرى
|2+ 2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بيكسل