نوكيا تعلن عن هاتف Nokia Swan Plus 2023.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia Swan Plus بمواصفات رائدة ومميزات فريدة، وهذا الهاتف يعتبر ثورة تقنية في عالم الهواتف الذكية نظرا لإمكاناته الممتازة، حيث يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 144 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير وغيرها من المميزات الأخرى، وقد أطلقت شركة نوكيا على الهاتف اسم Nokia Swan Plus 5G.

مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023

الشاشة شاشة ضخمة بمقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED وتحتوي على طبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 7. المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 144 ميجا بكسل، والثانية بعدسة بدقة 32 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير الترا وايد. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية ثنائية بدقة 48 + 16 ميجا بكسل، من أجل التصوير السلفي. البطارية بطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير. مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي مساحة تخزين داخلية بحجم 256 / 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 / 10 / 12 جيجا بايت. ألوان الهاتف الأحمر والأسود والأبيض والأزرق.

سعر هاتف Nokia Swan Plus 5G

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لم تعلن شركة نوكيا عن سعر الهاتف بشكل رسمي، ولكن حسب التسريبات من الممكن أن يكون سعر الهاتف 700 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

السعر في السعودية 2,625 ريالا سعوديا.

السعر في مصر 21,630 جنيها مصريا.

السعر في الإمارات 2,571 درهما إماراتيا.

السعر في الكويت 215 دينارا كويتيا.

السعر في قطر 2,550 ريالا قطريا.

من المتوقع أن يكون موعد إطلاق الهاتف الرسمي خلال شهر ديسمبر القادم للعام الحالي 2023، إذا كنت من عشاق هواتف نوكيا أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر هاتف Nokia Swan Plus الجديد.