تقنية

نوكيا تعلن عن هاتف Nokia Swan Plus 2023.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف

شعبان أحمد شعبان

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia Swan Plus بمواصفات رائدة ومميزات فريدة، وهذا الهاتف يعتبر ثورة تقنية في عالم الهواتف الذكية نظرا لإمكاناته الممتازة، حيث يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 144 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير وغيرها من المميزات الأخرى، وقد أطلقت شركة نوكيا على الهاتف اسم Nokia Swan Plus 5G.

- صورة 6 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_Nokia | #هاتف_نوكيا

مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023

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- صورة 1 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_Nokia | #هاتف_نوكيا

الشاشة
  • شاشة ضخمة بمقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED وتحتوي على طبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 7.
المعالج
  • معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 144 ميجا بكسل، والثانية بعدسة بدقة 32 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير الترا وايد.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا أمامية ثنائية بدقة 48 + 16 ميجا بكسل، من أجل التصوير السلفي.
البطارية
  • بطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير.
مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
  • مساحة تخزين داخلية بحجم 256 / 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 / 10 / 12 جيجا بايت.
ألوان الهاتف
  • الأحمر والأسود والأبيض والأزرق.

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_Nokia | #هاتف_نوكيا - صورة 3 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_Nokia | #هاتف_نوكيا

سعر هاتف Nokia Swan Plus 5G

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لم تعلن شركة نوكيا عن سعر الهاتف بشكل رسمي، ولكن حسب التسريبات من الممكن أن يكون سعر الهاتف 700 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

السعر في السعودية 2,625 ريالا سعوديا.

السعر في مصر 21,630 جنيها مصريا.

السعر في الإمارات 2,571 درهما إماراتيا.

السعر في الكويت 215 دينارا كويتيا.

السعر في قطر 2,550 ريالا قطريا.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_Nokia | #هاتف_نوكيا

من المتوقع أن يكون موعد إطلاق الهاتف الرسمي خلال شهر ديسمبر القادم للعام الحالي 2023، إذا كنت من عشاق هواتف نوكيا أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر هاتف Nokia Swan Plus الجديد.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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6 تعليقات
  1. علي الابراهيمي يقول

    لطالما وجدت الكثير من الإعلانات عن هواتف نوكيا الحديثة ومواصفاتها المغرية ومنذ أكثر من سنة.ولكن للأسف الشديد لا وجود لهذه الهواتف في المحال التجارية المتخصصة.أنا من العراق،هل يوجد لدى نوكيا وكيل معتمد وموثوق ولديه هذه الأنواع ؟؟

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  2. جمال الدين ابراهيم يقول

    امكانيات حلوه بس السعر كتير

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  3. عبدالله المالكي يقول

    دايما إبداع ي نوكيا ابتدء من حيث انتهى الآخرون باي باي ايفون باي باي سامسونج

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  4. عبدالله المالكي يقول

    دايما إبداع ي نوكيا ابتدء من حيث انتهى الآخرون باي باي ايفون باي باي سامسونج

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    1. غير معروف يقول

      ههه

  5. وديع يقول

    اي اول ماينزل بشروني

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