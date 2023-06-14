نوكيا تعلن عن هاتف Nokia Swan Plus 2023.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف
أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد Nokia Swan Plus بمواصفات رائدة ومميزات فريدة، وهذا الهاتف يعتبر ثورة تقنية في عالم الهواتف الذكية نظرا لإمكاناته الممتازة، حيث يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 144 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير وغيرها من المميزات الأخرى، وقد أطلقت شركة نوكيا على الهاتف اسم Nokia Swan Plus 5G.
مواصفات هاتف Nokia Swan Plus 2023
|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
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|ألوان الهاتف
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سعر هاتف Nokia Swan Plus 5G
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لم تعلن شركة نوكيا عن سعر الهاتف بشكل رسمي، ولكن حسب التسريبات من الممكن أن يكون سعر الهاتف 700 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.
السعر في السعودية 2,625 ريالا سعوديا.
السعر في مصر 21,630 جنيها مصريا.
السعر في الإمارات 2,571 درهما إماراتيا.
السعر في الكويت 215 دينارا كويتيا.
السعر في قطر 2,550 ريالا قطريا.
من المتوقع أن يكون موعد إطلاق الهاتف الرسمي خلال شهر ديسمبر القادم للعام الحالي 2023، إذا كنت من عشاق هواتف نوكيا أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وسعر هاتف Nokia Swan Plus الجديد.
لطالما وجدت الكثير من الإعلانات عن هواتف نوكيا الحديثة ومواصفاتها المغرية ومنذ أكثر من سنة.ولكن للأسف الشديد لا وجود لهذه الهواتف في المحال التجارية المتخصصة.أنا من العراق،هل يوجد لدى نوكيا وكيل معتمد وموثوق ولديه هذه الأنواع ؟؟
امكانيات حلوه بس السعر كتير
دايما إبداع ي نوكيا ابتدء من حيث انتهى الآخرون باي باي ايفون باي باي سامسونج
دايما إبداع ي نوكيا ابتدء من حيث انتهى الآخرون باي باي ايفون باي باي سامسونج
ههه
اي اول ماينزل بشروني