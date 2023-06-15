نوكيا تعلن عن هاتف Nokia N90 Max الجديد للمنافسة في الأسواق العالمية
أعلنت شركة HMD Global التي تملك العلامة التجارية نوكيا عن طرح هاتف جديد Nokia N90 Max في الأسواق بمواصفات ممتازة وإمكانات رائعة، ويأتي هذا الهاتف للمنافسة في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، كما يتميز الهاتف الجديد بتصميم رائع، ولكن لم تعلن شركة نوكيا أي تفاصيل عن سعر الهاتف أو تاريخ إصداره في الأسواق، ولكن حسب التسريبات من المتوقع الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر القادم من هذا العام 2023.
مواصفات هاتف Nokia N90 Max
|الشاشة
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|المعالج
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|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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|نظام التشغيل
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موعد إطلاق الهاتف
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حسب تقارير موقع GSMArena من المتوقع أن تعلن شركة نوكيا عن إطلاق الهاتف بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.
سعر هاتف Nokia N90 Max
من المتوقع أن يكون سعر الهاتف يبدأ من 170 دولارا أمريكيا، ولكن لم تعلن نوكيا عن سعر الهاتف بشكل رسمي.
السعر في السعودية 640 ريالا سعوديا.
السعر في الإمارات 625 درهما إماراتيا.
السعر في مصر 5,250 جنيها مصريا.
السعر في قطر 620 ريالا قطريا.
السعر في الكويت 52 دينارا كويتيا.
إذا كنت من عشاق هواتف نوكيا يمكنك انتظار هذا الهاتف من أجل شرائه نظرا لما يقدمه من إمكانات مميزة من نوكيا.