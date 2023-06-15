تقنية

نوكيا تعلن عن هاتف Nokia N90 Max الجديد للمنافسة في الأسواق العالمية

شعبان أحمد شعبان

أعلنت شركة HMD Global التي تملك العلامة التجارية نوكيا عن طرح هاتف جديد Nokia N90 Max في الأسواق بمواصفات ممتازة وإمكانات رائعة، ويأتي هذا الهاتف للمنافسة في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، كما يتميز الهاتف الجديد بتصميم رائع، ولكن لم تعلن شركة نوكيا أي تفاصيل عن سعر الهاتف أو تاريخ إصداره في الأسواق، ولكن حسب التسريبات من المتوقع الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر القادم من هذا العام 2023.

- صورة 6 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

مواصفات هاتف Nokia N90 Max

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- صورة 1 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

الشاشة 
  • شاشة من نوع AMOLED وبمقاس 6.75 بوصة بدقة عرض 4K، كما تحتوي على طبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 7.
المعالج
  • معالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
  • مساحة تخزين داخلية بحجم 128 / 256 جيجا بايت ويمكن زيادتها عن طريق إضافة كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 / 8 جيجا بايت رام.
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، والثانية بمستشعر واسع بدقة 40 ميجا بكسل، والثالثة بمستشعر ماكرو بدقة 10 ميجا بكسل.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو.
البطارية
  • بطارية عملاقة من نوكيا بحجم 6800 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع.
نظام التشغيل
  • Android 13.

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

موعد إطلاق الهاتف

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- صورة 3 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

حسب تقارير موقع GSMArena من المتوقع أن تعلن شركة نوكيا عن إطلاق الهاتف بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

سعر هاتف Nokia N90 Max

- صورة 4 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف يبدأ من 170 دولارا أمريكيا، ولكن لم تعلن نوكيا عن سعر الهاتف بشكل رسمي.

السعر في السعودية 640 ريالا سعوديا.

السعر في الإمارات 625 درهما إماراتيا.

السعر في مصر 5,250 جنيها مصريا.

السعر في قطر 620 ريالا قطريا.

السعر في الكويت 52 دينارا كويتيا.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #نوكيا_N90_ماكس | #نوكيا_Nokia

إذا كنت من عشاق هواتف نوكيا يمكنك انتظار هذا الهاتف من أجل شرائه نظرا لما يقدمه من إمكانات مميزة من نوكيا.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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