نوكيا تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Nokia N93 5G بتصميم مدهش ومواصفات متطورة

تعمل شركة نوكيا على العودة للمنافسة مرة أخرى في مجال الهواتف الذكية، حيث تقوم شركة HDM Global المالكة للعلامة التجارية نوكيا بطرح العديد من الهواتف الذكية التي تحمل اسم نوكيا في الأسواق العالمية من أجل منافسة الشركات الأخرى مثل: سامسونج وأبل وغيرها من الشركات الأخرى، وأعلنت نوكيا عن هاتف Nokia N93 5G من أجل طرحه في الأسواق، ويأتي الهاتف بتصميم مميز ومواصفات رائعة سوف تعرفها من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Nokia N93 5G

الشاشة يتميز الهاتف الجديد من نوكيا بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 4K. البطارية بطارية عملاقة بسعة 8500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، وشحن سريع بقوة 65 واط. المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية رباعية مدهشة الأساسية تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، وثلاث عدسات أصغر للتصوير الماكرو وللألترا وايد. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية ثنائية بدقة 48 + 12 ميجا بكسل، من أجل التقاط الصور السيلفي، ومكالمات الفيديو عالية الجودة. مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي مساحة تخزين داخلية بحجم 256 / 512 جيجا بايت، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 / 16 جيجا بايت رام. نظام التشغيل Android 13. ألوان الهاتف الأسود والأحمر والفضي.

سعر هاتف Nokia N93 5G

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حسب ما ذكره موقع GSMArena فإن شركة نوكيا لم تعلن عن سعر الهاتف الرسمي، ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف 450 دولارا أمريكيا.

السعر في السعودية 1,688 ريالا سعوديا.

السعر في مصر 13,900 جنيها مصريا.

السعر في قطر 1,638 ريالا قطريا.

السعر في الإمارات 1,652 درهما إماراتيا.

السعر في الكويت 138 دينارا كويتيا.

يمتلك الهاتف العديد من المميزات التي تجعلك تنتظر من أجله، إذا كنت من محبي هواتف نوكيا أخبرنا عن رأيك في مواصفات هاتف Nokia N93 5G الجديد من نوكيا.