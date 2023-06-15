تقنية

نوكيا تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Nokia N93 5G بتصميم مدهش ومواصفات متطورة

شعبان أحمد شعبان

تعمل شركة نوكيا على العودة للمنافسة مرة أخرى في مجال الهواتف الذكية، حيث تقوم شركة HDM Global المالكة للعلامة التجارية نوكيا بطرح العديد من الهواتف الذكية التي تحمل اسم نوكيا في الأسواق العالمية من أجل منافسة الشركات الأخرى مثل: سامسونج وأبل وغيرها من الشركات الأخرى، وأعلنت نوكيا عن هاتف Nokia N93 5G من أجل طرحه في الأسواق، ويأتي الهاتف بتصميم مميز ومواصفات رائعة سوف تعرفها من خلال هذا المقال.

- صورة 6 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #مميزات_نوكيا_N93 | #نوكيا_5G

مواصفات هاتف Nokia N93 5G

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- صورة 1 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #مميزات_نوكيا_N93 | #نوكيا_5G

الشاشة
  • يتميز الهاتف الجديد من نوكيا بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة 4K.
البطارية
  • بطارية عملاقة بسعة 8500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، وشحن سريع بقوة 65 واط.
المعالج
  • معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
الكاميرا الخلفية 
  • كاميرا خلفية رباعية مدهشة الأساسية تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، وثلاث عدسات أصغر للتصوير الماكرو وللألترا وايد.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا أمامية ثنائية بدقة 48 + 12 ميجا بكسل، من أجل التقاط الصور السيلفي، ومكالمات الفيديو عالية الجودة.
مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
  • مساحة تخزين داخلية بحجم 256 / 512 جيجا بايت، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 / 16 جيجا بايت رام.
نظام التشغيل 
  • Android 13.
ألوان الهاتف
  • الأسود والأحمر والفضي.

- صورة 2 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #مميزات_نوكيا_N93 | #نوكيا_5G - صورة 3 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #مميزات_نوكيا_N93 | #نوكيا_5G

سعر هاتف Nokia N93 5G

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حسب ما ذكره موقع GSMArena فإن شركة نوكيا لم تعلن عن سعر الهاتف الرسمي، ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف 450 دولارا أمريكيا.

  • السعر في السعودية 1,688 ريالا سعوديا.
  • السعر في مصر 13,900 جنيها مصريا.
  • السعر في قطر 1,638 ريالا قطريا.
  • السعر في الإمارات 1,652 درهما إماراتيا.
  • السعر في الكويت 138 دينارا كويتيا.

- صورة 5 - #أحدث_هواتف_نوكيا | #مميزات_نوكيا_N93 | #نوكيا_5G

يمتلك الهاتف العديد من المميزات التي تجعلك تنتظر من أجله، إذا كنت من محبي هواتف نوكيا أخبرنا عن رأيك في مواصفات هاتف Nokia N93 5G الجديد من نوكيا.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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11 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    جميل جداً ورائع والسعر غالي جدا ولكن نوكيا جميله جدا وايام زمان تشهد لنوكيا

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  2. محمد الاحول يقول

    ميه ميه 👍🏻

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  3. محمد الاحول يقول

    ميه ميه 👍🏻

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  4. محمد الاحول يقول

    ميه ميه 👍🏻

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  5. افلاندرا يقول

    سعيد جدا بعودة هاتف نوكيا الى سوق الهواتف بهذه المميزات وبسعر معقول

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  6. محمد الطيب يقول

    نعم اريد اقتنائه

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  7. غير معروف يقول

    موافقين ان شاء الله ياغالي

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  8. غير معروف يقول

    المنتج دا فعلا موجود

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  9. MOHAMMAD ABDELHAMIDDIABALARJA يقول

    اود الحصول على موبايلNOKIA N 93 5G بسعر مناسب جدا ولكم الشكر

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  10. عوماد يقول

    يبدو رائعا

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  11. غير معروف يقول

    ممتاز جدا

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