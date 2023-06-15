نوكيا تعلن عن هاتفها الذكي الجديد Nokia N93 5G بتصميم مدهش ومواصفات متطورة
تعمل شركة نوكيا على العودة للمنافسة مرة أخرى في مجال الهواتف الذكية، حيث تقوم شركة HDM Global المالكة للعلامة التجارية نوكيا بطرح العديد من الهواتف الذكية التي تحمل اسم نوكيا في الأسواق العالمية من أجل منافسة الشركات الأخرى مثل: سامسونج وأبل وغيرها من الشركات الأخرى، وأعلنت نوكيا عن هاتف Nokia N93 5G من أجل طرحه في الأسواق، ويأتي الهاتف بتصميم مميز ومواصفات رائعة سوف تعرفها من خلال هذا المقال.
مواصفات هاتف Nokia N93 5G
|الشاشة
|
|البطارية
|
|المعالج
|
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
|
|نظام التشغيل
|
|ألوان الهاتف
|
سعر هاتف Nokia N93 5G
قد يعجبك أيضًا:
- سامسونج تعلن عن هاتف Samsung Galaxy M34 5G بمواصفات مذهلة
- نوكيا تعلن عن هاتف Nokia Swan Plus 2023.. تعرف على مواصفات وسعر الهاتف
- نوكيا تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد Nokia N73 5G بتصميم جذاب وكاميرا مدهشة
حسب ما ذكره موقع GSMArena فإن شركة نوكيا لم تعلن عن سعر الهاتف الرسمي، ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف 450 دولارا أمريكيا.
- السعر في السعودية 1,688 ريالا سعوديا.
- السعر في مصر 13,900 جنيها مصريا.
- السعر في قطر 1,638 ريالا قطريا.
- السعر في الإمارات 1,652 درهما إماراتيا.
- السعر في الكويت 138 دينارا كويتيا.
يمتلك الهاتف العديد من المميزات التي تجعلك تنتظر من أجله، إذا كنت من محبي هواتف نوكيا أخبرنا عن رأيك في مواصفات هاتف Nokia N93 5G الجديد من نوكيا.
جميل جداً ورائع والسعر غالي جدا ولكن نوكيا جميله جدا وايام زمان تشهد لنوكيا
ميه ميه 👍🏻
ميه ميه 👍🏻
ميه ميه 👍🏻
سعيد جدا بعودة هاتف نوكيا الى سوق الهواتف بهذه المميزات وبسعر معقول
نعم اريد اقتنائه
موافقين ان شاء الله ياغالي
المنتج دا فعلا موجود
اود الحصول على موبايلNOKIA N 93 5G بسعر مناسب جدا ولكم الشكر
يبدو رائعا
ممتاز جدا