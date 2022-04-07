نوكيا تعلن سعر الإصدار الثاني لهاتفها 2022  Nokia C2 في السوق العالمية

خلال الحدث التكنولوجي (MWC ) المؤتمر العالمي للجوال 2022 في فبراير من هذا العام ، كشفت نوكيا النقاب عن الإصدار الثاني لهواتفها الذكية Nokia C2 إلى جانب Nokia C21 و Nokia C21 Plus، ومع ذلك، لم تؤكد الشركة سعر وتوافر Nokia C2 الإصدار الثاني في ذلك الوقت، والآن أصبح الهاتف متاحًا للشراء في أوروبا، ومن المتوقع أيضًا أن يصل الهاتف إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسيتوفر باللونين الرمادي والأزرق.

Nokia C2

مواصفات وسعر Nokia C2 الإصدار الثاني

يبلغ سعر الإصدار الثاني Nokia C2 في أوروبا 79 يورو، أما مواصفات الجهاز فتشمل ما يلي: