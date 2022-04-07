نوكيا تعلن سعر الإصدار الثاني لهاتفها 2022 Nokia C2 في السوق العالمية
خلال الحدث التكنولوجي (MWC ) المؤتمر العالمي للجوال 2022 في فبراير من هذا العام ، كشفت نوكيا النقاب عن الإصدار الثاني لهواتفها الذكية Nokia C2 إلى جانب Nokia C21 و Nokia C21 Plus، ومع ذلك، لم تؤكد الشركة سعر وتوافر Nokia C2 الإصدار الثاني في ذلك الوقت، والآن أصبح الهاتف متاحًا للشراء في أوروبا، ومن المتوقع أيضًا أن يصل الهاتف إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسيتوفر باللونين الرمادي والأزرق.
Nokia C2
مواصفات وسعر Nokia C2 الإصدار الثاني
يبلغ سعر الإصدار الثاني Nokia C2 في أوروبا 79 يورو، أما مواصفات الجهاز فتشمل ما يلي:
- يحتوي Nokia C2 الإصدار الثاني على لوحة IPS مقاس 5.7 بوصة توفر دقة 960 × 480 بكسل.
- يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج MediaTek رباعي النواة الذي يعمل بسرعة 1.5 جيجاهرتز.
- يأتي الجهاز مع 1 جيجا بايت / 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 جيجا بايت للتخزين الأصلي، ولتخزين إضافي، يحتوي على فتحة بطاقة microSD.
- يعمل الهاتف بنظام التشغيل إصدار Android 11 Go، مع وعد بتلقي 2 سنوات من تصحيحات الأمان.
- في حين أنه يفتقر إلى ماسح بصمات الأصابع، إلا أنه يدعم الفتح بواسطة الوجه.
- يحتوي الجانب الأمامي لهاتف Nokia C2 الإصدار الثاني على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.
- وفي الخلف يحتوي على إعداد الكاميرا من كاميرا 5 ميجابكسل مع فلاش LED.
- يحتوي الهاتف على بطارية قابلة للإزالة تبلغ 2400 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن بقوة 5 وات فقط.
- لجهة الاتصال، يوفر Nokia C2 الإصدار الثاني خيارات مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة، و 4G LTE، و 2.4 جيجا هرتز Wi-Fi، و GPS، ومنفذ microUSB، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويأتي الهاتف أيضًا مع بطاقة SIMواحدة فقط.