تقنية

نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية “عملاقة” وكاميرات “مذهلة”

سحر محمد الديب

تستعد شركة نوكيا العملاقة والرائدة في صناعة الهواتف الذكية، للكشف عن هاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023، ووفقاً لأحدث التسريبات التي نشرتها بعض مواقع التسريبات العالمية المخصصة للهواتف أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها الجديد في الربع الأخير من هذا العام 2023، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا خرافية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم مواصفات الهاتف.

نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية عملاقة وكاميرات "مذهلة"

المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023

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الشاشة:

حجم الشاشة 6.9 بوصة
دقة الشاشة 3120X2560 بيكسل

- صورة 1 - Nokia 2 Edge Pro 2023 | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023 | نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية عملاقة وكاميرات "مذهلة"

- صورة 2 - Nokia 2 Edge Pro 2023 | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023 | نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية عملاقة وكاميرات "مذهلة"

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform
الرامات 10 أو 12 أو 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت
نظام التشغيل Android 13

- صورة 3 - Nokia 2 Edge Pro 2023 | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023 | نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية عملاقة وكاميرات "مذهلة"

الكاميرات:

الكاميرا الخلفية رباعية
الكاميرا الأولى تعمل بدقة 108 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 8 ميجا بكسل

البطارية والسعر:

سعة البطارية 8900 ملي أمبير
نوع البطارية ليثيوم بو
السعر المتوقع للهاتف حوالي 420 دولار أمريكي

قبل مغادرة الصفحة أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في الهاتف؟

هل أنتم من محبين هواتف نوكيا أم لا؟

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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11 تعليقات
  1. Awad يقول

    اول جوال امتلكته من شركة نوكيا ولازال معي الي الان للذكرى

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  2. غير معروف يقول

    اول جوال امتلكته نوكيا

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  3. غير معروف يقول

    الله على إيام نوكيا

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  4. غير معروف يقول

    عشاق نوكيا

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    1. سحر محمد الديب يقول

      أحسنت أفضل الهواتف هى نوكيا مواصفات وتصميم

  5. الرشيد سليمان مالك يقول

    شركة نوكيا معشوقتنا الوحيده في عالم الجوالات منذ زمن لكن اختفت الحمد لله علي الظهور

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    1. سحر محمد الديب يقول

      نوكيا تعيد مجدها العظيم ورجعت لمحبيها مجدداً

  6. شريف يقول

    نتمنى من شركة نوكيا المزيد من التغيير للأحسن وياريت ينزل السوق عن قريب

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    1. سحر محمد الديب يقول

      إن شاء الله خلال الفترة القادمة

  7. نوال يقول

    شكرا لكم، وشكرا لكل الفريق من المطورين ،والمهندسين العاملين مع نوكيا …نتمنى لهذه الشركة النجاح المستمر وتعيد مكانتها مثل زمان وأكثر ..الله معاكم.

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    1. سحر محمد الديب يقول

      تسلم الله الموفق والمستعان

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