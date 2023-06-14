نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية “عملاقة” وكاميرات “مذهلة”

تستعد شركة نوكيا العملاقة والرائدة في صناعة الهواتف الذكية، للكشف عن هاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023، ووفقاً لأحدث التسريبات التي نشرتها بعض مواقع التسريبات العالمية المخصصة للهواتف أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها الجديد في الربع الأخير من هذا العام 2023، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا خرافية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم مواصفات الهاتف.

المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023

الشاشة:

حجم الشاشة 6.9 بوصة دقة الشاشة 3120X2560 بيكسل

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform الرامات 10 أو 12 أو 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت نظام التشغيل Android 13

الكاميرات:

الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى تعمل بدقة 108 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 8 ميجا بكسل

البطارية والسعر:

سعة البطارية 8900 ملي أمبير نوع البطارية ليثيوم بو السعر المتوقع للهاتف حوالي 420 دولار أمريكي

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