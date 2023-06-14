نوكيا تصمم تحفة فنية بهاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023 ببطارية “عملاقة” وكاميرات “مذهلة”
تستعد شركة نوكيا العملاقة والرائدة في صناعة الهواتف الذكية، للكشف عن هاتفها المرتقب Nokia 2 Edge Pro 2023، ووفقاً لأحدث التسريبات التي نشرتها بعض مواقع التسريبات العالمية المخصصة للهواتف أن شركة نوكيا تستعد للكشف عن هاتفها الجديد في الربع الأخير من هذا العام 2023، موضحة أن الهاتف سيأتي بمواصفات ثورية ومزايا خرافية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم مواصفات الهاتف.
المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia 2 Edge Pro 2023
الشاشة:
|حجم الشاشة
|6.9 بوصة
|دقة الشاشة
|3120X2560 بيكسل
المعالج:
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform
|الرامات
|10 أو 12 أو 16 جيجا رام
|الذاكرة الداخلية
|128 أو 256 أو 512 جيجابايت
|نظام التشغيل
|Android 13
الكاميرات:
|الكاميرا الخلفية
|رباعية
|الكاميرا الأولى
|تعمل بدقة 108 ميجا بكسل
|الكاميرا الثانية
|تعمل بدقة 32 ميجا بكسل
|الكاميرا الثالثة
|تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
|الكاميرا الرابعة
|تعمل بدقة 8 ميجا بكسل
البطارية والسعر:
|سعة البطارية
|8900 ملي أمبير
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|السعر المتوقع للهاتف
|حوالي 420 دولار أمريكي
قبل مغادرة الصفحة أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:
ما رأيكم في الهاتف؟
هل أنتم من محبين هواتف نوكيا أم لا؟
اول جوال امتلكته من شركة نوكيا ولازال معي الي الان للذكرى
اول جوال امتلكته نوكيا
الله على إيام نوكيا
عشاق نوكيا
أحسنت أفضل الهواتف هى نوكيا مواصفات وتصميم
شركة نوكيا معشوقتنا الوحيده في عالم الجوالات منذ زمن لكن اختفت الحمد لله علي الظهور
نوكيا تعيد مجدها العظيم ورجعت لمحبيها مجدداً
نتمنى من شركة نوكيا المزيد من التغيير للأحسن وياريت ينزل السوق عن قريب
إن شاء الله خلال الفترة القادمة
شكرا لكم، وشكرا لكل الفريق من المطورين ،والمهندسين العاملين مع نوكيا …نتمنى لهذه الشركة النجاح المستمر وتعيد مكانتها مثل زمان وأكثر ..الله معاكم.
تسلم الله الموفق والمستعان