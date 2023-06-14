نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات “مُبهرة” وبطارية “عملاقة”

شركة نوكيا الرائدة تزيل الستار عن أحدث هواتفها الجديدة لعام 2023 Nokia XR40 Pro، ومن المتوقع إطلاقه في الأسواق خلال الفترة القادمة، ومن المعروف بأن شركة نوكيا المميزة بهواتفها الرائعة التي تأتي بالمواصفات القوية والتصميم الأنيق والجذاب، والهاتف يتوفر بتشكلية رائعة من الألوان الرائعة التي تناسب الشباب والفتيات منها الأسود والأبيض والأزرق، فنلق نظرة على أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro

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الشاشة:

نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 7.2 بوصة معدل التحديث 120 هرتز طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 1 الرامات 8 / 12 جيجا رام الذاكرة الداخلية 128 / 256 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 108 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 20 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 8 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 42 ميجا بكسل

البطارية والسعر المتوقع للهاتف:

سعة البطارية 6950 ملي أمبير سعر الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي 499 دولار أمريكي سعر الهاتف المتوقع بالسعودية 1,872 ريالاً سعودياً سعر الهاتف المتوقع بمصر 15,420 جنيها مصريا سعر الهاتف المتوقع بالإمارات 1,832 درهم إماراتي سعر الهاتف المتوقع بقطر 1,816 ريال قطري

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