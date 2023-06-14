تقنية

نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات “مُبهرة” وبطارية “عملاقة”

سحر محمد الديب

شركة نوكيا الرائدة تزيل الستار عن أحدث هواتفها الجديدة لعام 2023 Nokia XR40 Pro، ومن المتوقع إطلاقه في الأسواق خلال الفترة القادمة، ومن المعروف بأن شركة نوكيا المميزة بهواتفها الرائعة التي تأتي بالمواصفات القوية والتصميم الأنيق والجذاب، والهاتف يتوفر بتشكلية رائعة من الألوان الرائعة التي تناسب الشباب والفتيات منها الأسود والأبيض والأزرق، فنلق نظرة على أهم مواصفات الهاتف.

نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro

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الشاشة:

نوع الشاشة Super AMOLED
حجم الشاشة 7.2 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

- صورة 1 - Nokia XR40 Pro | مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro | نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

- صورة 2 - Nokia XR40 Pro | مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro | نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 1
الرامات 8 / 12 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 / 256 جيجا بايت
يدعم شبكات الجيل الخامس

- صورة 3 - Nokia XR40 Pro | مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro | نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 108 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 20 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 8 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 42 ميجا بكسل

- صورة 4 - Nokia XR40 Pro | مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro | نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

البطارية والسعر المتوقع للهاتف:

سعة البطارية 6950 ملي أمبير
سعر الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي 499 دولار أمريكي
سعر الهاتف المتوقع بالسعودية 1,872 ريالاً سعودياً
سعر الهاتف المتوقع بمصر 15,420 جنيها مصريا
سعر الهاتف المتوقع بالإمارات 1,832 درهم إماراتي
سعر الهاتف المتوقع بقطر 1,816 ريال قطري

- صورة 5 - Nokia XR40 Pro | مواصفات هاتف Nokia XR40 Pro | نوكيا تخطف الأنظار بهاتفها الجديد Nokia XR40 Pro بمواصفات "مُبهرة" وبطارية "عملاقة"

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قبل مغادرة الصفحة أخبرونا:

ما رأيكم في هاتف نوكيا القادم؟

هل أنتم من الراغبين في إقتناء هواتف نوكيا؟

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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