تقنية

نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21

عبير محمد أحمد

كشفت شركة نوكيا العملاقة عن أحدث هواتفها في شهر مايو الماضي وهو هاتف Nokia XR21 والذي جاء بمواصفات ومميزات جبارة تنافس هواتف الشركات الجديدة في الأسواق العالمية، وفي مقالنا هذا سنتعرف على مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21.

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مواصفات هاتف Nokia XR21

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- صورة 1 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21 - صورة 2 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21 - صورة 3 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21

الكاميرا الخلفية ثنائية الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، أما الكاميرا الثانية تأتي بزاوية عريضة 8 ميجابكسل.
شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة ذات فتحة مثقبة مع شاشة LCD بقياس 6.49 بوصة مع جودة عرض FHD +
معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 695.
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.
بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية تبلغ 4800 مللي أمبير.
مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا رام.
نظام التشغيل Android 12.
ألوان الهاتف يأتي الهاتف باللون الأسود ليلي

سعر هاتف Nokia XR21

- صورة 4 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21 - صورة 5 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21 - صورة 6 - نوكيا تتحدى الجميع.. مواصفات وسعر هاتف Nokia XR21

سعر الهاتف في أستراليا 799 دولار أسترالي

سعر الهاتف في فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا 599 يورو.

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عبير محمد أحمد

محاسبة مصرية حاصلة علي بكالوريوس تجارة، أعشق الكتابة في المجال التقني والرياضي.

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2 تعليقات
  1. حسام فليح محسن يقول

    عمي هاذه الحساب الي وتركته وضيعت خطي والخط مو بسمي كلك وهسه اريد حسابي شسوي وترجعونه لعبت حته روحي وعلي

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  2. غلباءمحمدسعيدالبيشي يقول

    غلباءمحمد بن سعيدالبيشي

    0501565473

    966

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