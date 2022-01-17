نوكيا تبدع بأجدد هواتفها الاقتصادية Nokia G400 G5 بمواصفات قياسية
تستعد شركة نوكيا Nokia إطلاق أقوى هواتفها الذكية Nokia G400 G5 الجديد، الهاتف يحتوي على مواصفات رائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي، حيث يضم الهاتف شاشة عالية الوضوح من نوع OLED بمعدل تحديث 120 هرتز تصل دقتها 2400×1080 بكسل، كما يضم بطارية قوية يبلغ حجمها 5000 مللي أمبير، كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Nokia G400 G5
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Nokia G400 G5
|الكاميرا الامامية
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|الكاميرا الخلفية
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سعر هاتف Nokia G400 G5
أهم ما يميز هاتف Nokia G400 G5 الجديد هو سعره الاقتصادي مقارنة مع مواصفاته الرائعة، سعر النسخة 128 جيجابايت هو:
|سعره في الأسواق العالمية
|239 دولار امريكي.
|في مصر
|3750 جنية مصري.
|ما يعادل في السعودية
|1050 ريال سعودي.