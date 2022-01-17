نوكيا تبدع بأجدد هواتفها الاقتصادية Nokia G400 G5 بمواصفات قياسية

تستعد شركة نوكيا Nokia إطلاق أقوى هواتفها الذكية Nokia G400 G5 الجديد، الهاتف يحتوي على مواصفات رائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي، حيث يضم الهاتف شاشة عالية الوضوح من نوع OLED بمعدل تحديث 120 هرتز تصل دقتها 2400×1080 بكسل، كما يضم بطارية قوية يبلغ حجمها 5000 مللي أمبير، كما أن الهاتف يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Nokia G400 G5

التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع من البلاستيك.

يصل وزن الهاتف 210 جرام.

طوله 167.9 مم،عرض 78.5 مم، سمك 6.61 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود و الرمادي. الشاشة الشاشة من نوع OLED.

يصل حجمها 6.38 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

النظام نظام التشغيل الأندرويد 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 480 ثماني النواة.

الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 64 جيجابايت بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. البطارية البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 5000 مللي امبير.

شحن سريع بقوة 18 واط.

الاتصالات الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم Nano SIM، يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي.

Wi-Fi Hotspot.

Wi-Fi Direct.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات الدوران.

التقارب.

التسارع.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Nokia G400 G5

الكاميرا الامامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا الأولي 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بفتحة واسعة.

دقة الكاميرا الثانية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.3.

كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

يدعم فلاش، تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P.

سعر هاتف Nokia G400 G5

أهم ما يميز هاتف Nokia G400 G5 الجديد هو سعره الاقتصادي مقارنة مع مواصفاته الرائعة، سعر النسخة 128 جيجابايت هو: