“نوكيا بتقدم عظمة” تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث
تستعد شركة نوكيا العلامة التجارية الرائدة في عالم التكنولوجيا إطلاق صاروخ جديد للفئة المتوسطة من أحدث هواتفها الرائعة Nokia Z10 5G، بإمكانيات مذهلة ومزايا رائعة، وفقاً لأحدث التسريبات التي نشرتها بعض مواقع التسريبات العالمية المخصصة للهواتف، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الربع الأخير من عام 2023، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف الرائعة.
المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G
الشاشة:
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|طبقة الحماية
|Corning Gorilla Glass 7
المعالج:
|المعالج
|Snapdragon 7+ Gen 2
|الرامات
|6 / 8 / 12 جيجا رام
|الذاكرة الداخلية
|128 / 256 جيجا بايت
|الهاتف يدعم
|تقنية الجيل الخامس فايف جي
الكاميرات:
|الكاميرا الأولى
|تعمل بدقة 108 ميجا بكسل
|الكاميرا الثانية
|تعمل بدقة 25 ميجا بكسل
|الكاميرا الثالثة
|تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
|الكاميرا الرابعة
|تعمل بدقة 10 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|تعمل بدقة 40 ميجا بكسل
البطارية وسعر الهاتف المتوقع:
|حجم البطارية
|7700 ملي أمبير
|الشحن السريع
|بقوة 60 واط
|سعر الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي
|300 دولار أمريكي
|سعر الهاتف المتوقع بالسعودية
|1,125 ريال سعودي
|سعر الهاتف المتوقع بمصر
|9,300 جنيه مصري
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