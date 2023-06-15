تقنية

“نوكيا بتقدم عظمة” تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث

سحر محمد الديب

تستعد شركة نوكيا العلامة التجارية الرائدة في عالم التكنولوجيا إطلاق صاروخ جديد للفئة المتوسطة من أحدث هواتفها الرائعة Nokia Z10 5G، بإمكانيات مذهلة ومزايا رائعة، وفقاً لأحدث التسريبات التي نشرتها بعض مواقع التسريبات العالمية المخصصة للهواتف، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الربع الأخير من عام 2023، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال مواصفات الهاتف الرائعة.

"نوكيا بتقدم عظمة" تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث

المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G

الشاشة:

حجم الشاشة 6.7 بوصة
نوع الشاشة Super AMOLED
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 7

- صورة 1 - "نوكيا بتقدم عظمة" تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G | نوكيا تستعيد عصرها الذهبي

المعالج:

المعالج Snapdragon 7+ Gen 2
الرامات  6 / 8 / 12 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 / 256 جيجا بايت
الهاتف يدعم تقنية الجيل الخامس فايف جي

- صورة 2 - "نوكيا بتقدم عظمة" تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G | نوكيا تستعيد عصرها الذهبي

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 108 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 25 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 16 ميجا بكسل
الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 10 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 40 ميجا بكسل

- صورة 3 - "نوكيا بتقدم عظمة" تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G | نوكيا تستعيد عصرها الذهبي

البطارية وسعر الهاتف المتوقع:

حجم البطارية 7700 ملي أمبير
الشحن السريع بقوة 60 واط
سعر الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي 300 دولار أمريكي
سعر الهاتف المتوقع بالسعودية 1,125 ريال سعودي
سعر الهاتف المتوقع بمصر 9,300 جنيه مصري

- صورة 4 - "نوكيا بتقدم عظمة" تستعد للكشف عن هاتفها Nokia Z10 5G المرتقب بتصميم عصري حديث | المواصفات المتوقعة لهاتف Nokia Z10 5G | نوكيا تستعيد عصرها الذهبي

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أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات هاتف نوكيا القادم؟

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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