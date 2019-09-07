نهاية Huawei مع Google -أخر هاتف سيتم إصداره من Huawei يعمل بنظام التشغيل Android 10







شركة Huawei قامت بالاعلان عن نسخة جديدة من هاتهفا الذكى P30 Pro مستخدمه نظام التشغيل Android 10 على الرغم من صدور قرار الحظر التجارى الكامل من الولايات المتحدة ، حيث كان هاتف P30 Pro قد صدر قبل ذلك فى مارس الماضى بإصدارت تعمل بأنظمة التشيغل Android القديمة قبل صدور القيود الامريكية التى صدرت فى مايو الماضى ، فى حين يأتى الإصدار الجديد الذى من المتوقع أن يتم إصداره فى الـ20 من شهر سبتمر الجارى مطابق للاصدار القديم من الداخل فقط ويأتى بالوان خارجيه جديدة ومختلفة ومتنوعه







ويأتى اعلان شركة هواوى “Huawei “عن الاصدار الجديد من الهاتف الذكى P30 Pro على الرغم من المخاوف وحالة عدم الاستقرار وما أعلنته شركة جوجل “Google “أن الشركات الصينية لن تستطيع استخدام نظام التشغيلAndroid نظرا للقيود الامنية التى فرضتها امريكا والتى تزعم أنها تشكل خطرا على الامن القومى الامريكى







هل سيكون هذا الهاتف آخر لإصدار







من المتوقع أن عملاق التقنية فى الصين هواوى “Huawei ” لن يستطيع إصدار أى هاتف ذكى يعمل بالترخيص الممنوح من جوجل”Google” الذى ممكن أن ينتهى فى نوفمبر القادم .

هل يوجد إصدار جديد من أنظمة التشغيل لشركة “Huawei “؟







كشف شركة هواوى “Huawei ” فى وقت سابق عن نظام تشغيل جديد خاص أطلقت عليه أسم “HarmonyOS “سيعمل مع هواتفها الذكية فقط الامر الذى سيكلف شركة هواوى”Huawei ” عدم استخدام تطبيقات مثل( Gmail وخرائط Google.. … -وغيرها ) من التطبيقات التى تنمحها شركة جوجل مع نظام التشغيل الخاص بها Android

رقائق ال 5Gالجديدة

كشف هواوى” Huawei “عن ان الاصدار الجديد من هاتفها الذكى P30 Pro يحتوى على المودم اللازم 5G داخل اصدار واحد أو شريحة واحدة من الرقائق الجديدة من Kirin 990 ، جدير بالذكر أن معظم الشركات لازالت تعمل بالنظام القديم باستخدام شريحتين منفصلتين وفى حين كشف شركة هواوى”Huawei ” أن الشريحة الجديدة “Kirin 990″ستعد أقوى شريحة للـ 5G فى العالم والتى ستمكن مستخدمى الهاتف الجديد من هواوى الوصول الى متطلبات عالية وقوية رائعة فى مجال استخدام الهواتف الذكية والذى ستقوى من فرص شركة هواوى فى المنافسة القوية بعد الخسارة القوية التى كانت على مقربة من وضع نهاية لشركة هواواى فى مجال الهواتف المحمولة بل جعل الاصدار الجديد من نظام التشغيل HarmonyOS شركة هواوى فى مقدمة الشركات التى تنافس فى مجال الجيل الخامس وانها من سوف تقود الشركات فى هذا المحال .