نقل المحادثات بين الهواتف بكل سهولة.. ميزة جديدة في واتس آب

يعمل فريق تطوير تطبيق المراسلة الشهير “واتس آب” على تجربة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل المحادثات بين هواتفهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى إجراء نسخة احتياطية.

ستكون هذه الميزة الجديدة متاحة لجميع مستخدمي أندرويد وآيفون، وستكون مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يواجهون مشاكل مع مساحة التخزين المحدودة في حساباتهم في خدمات التخزين السحابية المرتبطة بالنظام، مثل آي كلاود بالنسبة لمستخدمي آيفون وجوجل درايف بالنسبة لمستخدمي أندرويد.

وتوفر آبل لمستخدمي أجهزة آيفون مساحة تخزين سحابية مجانية بحجم 5 جيجابايت عبر خدمة آي كلاود، بينما توفر جوجل مساحة تخزين مجانية بحجم 15 جيجابايت عبر خدمة درايف. وعلى الرغم من هذه المساحات الكبيرة، إلا أنه يمكن أن تبدو محدودة مع زيادة حجم النسخ الاحتياطية من تطبيق “واتساب”، وذلك بالإضافة إلى المساحة التخزينية التي تستخدمها بالفعل لتخزين الملفات الأخرى.

هل تم إطلاق الميزة الجديدة بشكل رسمي؟

تم رصد الميزة الجديدة في النسخة التجريبية لتطبيق “واتساب” على أجهزة آيفون، حيث يتم اختبار المزايا الجديدة من قبل عدد محدود من المستخدمين قبل إطلاقها لجميع المستخدمين.

كيفية نقل المحادثات باستخدام الميزة الجديدة

يمكن للمستخدمين الآن نقل محادثاتهم إلى هاتف جديد بكل سهولة، حيث يجب على المستخدم أولاً تنزيل تطبيق “واتس اب” على الهاتف الجديد وتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمه في الهاتف القديم، ثم يقوم بتفعيل ميزة نقل المحادثات، ويمكن للمستخدم استخدام الهاتف القديم لمسح “كود QR” الذي يظهر على الهاتف الجديد ليتم بعدها بدء عملية نقل المحادثات بكل سهولة.

ويعمل فريق واتساب على إتاحة نقل المحادثات بين أجهزة مختلفة، من آيفون إلى هاتف أندرويد، وكذلك من اندرويد إلى آيفون، وتم اختبار هذه الميزة الجديدة حالياً في النسخة التجريبية من التطبيق، وعلى الرغم من أنه لا يوجد موعد رسمي لإطلاقها، إلا أنها ستكون إضافة قيمة للمستخدمين.

والجدير بالذكر أن WhatsApp قد أعلن مؤخرا عن إطلاق ميزة استخدام نفس حساب واتساب على أكثر من هاتف في نفس الوقت بعد أن كان استخدام واتس آب مقتصراً على هاتف واحد فقط.