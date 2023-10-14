نقلة نوعية في عالم المواصلات؛ طائرة CruiseUp تُحدث الفارق بتقنياتها المبتكرة ودينامياتها المُريحة

تُعد شركة Cyclotech واحدة من الشركات الرائدة في تكنولوجيا المركبات الطائرة، وقد قدمت مؤخرًا مفهومًا ثوريًا يحمل اسم CruiseUp، والذي يعتمد على مفهوم مراوح CycloRotor.

تتميز هذه المركبة بالديناميكيات الهوائية الفريدة وقدرات المناورة العالية.

على عكس المراوح التقليدية التي تُعتمد على شفرات متصلة بمحور واحد، تتيح مراوح CycloRotor توزيع الشفرات بشكل متوازي لتكوين أسطوانة تقوم بدور المروحة.

هذا التصميم يتيح للطائرة قدرة فائقة على المناورة دون الحاجة لإمالة الجسم الرئيسي للطائرة، مما يحسن بشكل كبير من تجربة الراكب ويزيد من فعالية الأداء.

من ناحية الأمان، تتضمن الطائرة ست مراوح احتياطية لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وبالنسبة للأداء، تُظهر الطائرة قدرة مُرهِبة على قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بشحنة واحدة، وتستطيع الطيران بسرعة تصل إلى 150 كم/س.

يُتوقع لهذا الإبداع التكنولوجي أن يُشكل طفرة في مجال النقل، وبالأخص في نظام الأجرة الجوية.

وتُركز Cyclotech على جعل CruiseUp مُتاحة للإستخدام الشخصي بحلول عام 2030، في خطوة تُعتبر بمثابة قفزة كبيرة نحو تحقيق رؤية مُستقبلية للمواصلات.

تبدو الأفق مُشرقة لتكنولوجيا المركبات الطائرة، وتُظهر طائرة CruiseUp الجديدة من Cyclotech كيف يمكن للابتكار والتصميم الذكي أن يُحدث فارقًا في تحقيق نمط حياة أكثر سهولة وراحة.