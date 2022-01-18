نقلة جديدة في الهواتف الذكية تسجلها شاومي براءة اختراع مستشعر البصمة أسفل الشاشة بالكامل

دائمًا ما تبهرنا شاومي بابتكاراتها الجديدة والرائعة في الهواتف الذكية، فقد سجلت شاومي براءة اختراع جديدة بمستشعر بصمة مدمج يمكن من خلاله فتح قفل الهاتف بطريقة سهلة ومبتكرة من خلال بصمات الأصابع على الشاشة كاملة، حيث ستساعد هذه التقنية الجديد العديد من مستخدمي الإصدار حيث يواجهون مشكلة الدقة عند فتح هواتفهم، لكن مع الإصدار الجديد لن يكون هناك مشكلة بل سيصبح فتح الهاتف أكثر أمانًا وسهولة ودقة.

مستشعر بصمة مدمج يفتح قفل الهاتف بطريقة مبتكرة ورائعة من شاومي

إن وجود مثل هذه التقنية الجديدة المبتكرة للمستشعر الضوئي لبصمات الأصابع في شاشة هاتف شومي بالكامل ستسمح للمستخدمين بإلغاء قفل هواتفهم عن طريق الضغط في أي مكان على الشاشة بدلًا من التقيد بلمس مكان معين، والجدير بالذكر أن شركة شاومي لم تكن أول شركة تحصل على براءة اختراع لهذه التقنية الرائعة، لكن قد قامت أيضًا شركة هواوي بالحصول على براءة اختراع لهذة التقنية أيضًا وذلك في شهر أغسطس لعام 2020.

شاومي تحصل على براءة اختراع

سجلت شاومي براءة الاختراع عت تقنية مستشعر البصمة أسفل الشاشة بالكامل وذلك في قاعدة بيانات البراءات الوطنية في الصين في 4يناير 2022، وقد أعلنت شاومي أن هذه التقنية سوف تعمل من خلال أجهزة إرسال واستقبال الأشعة تحت الحمراء LED التي توجد بين طبيقة الشاشة التي تعمل باللمس واي شاشة أموليد، ومن خلال شاشة اللمس تستطيع أجهزة إرسال LED استكشاف بصمة الإصبع، في حين تقوم مستقبلات ضوء الأشعة تحت الحمراء بإلتقاط بيانات بصمات الأصابع وبعدها تقوم بمعالج البيانات والتعرف عليها إذا كانت مطابقة للسجل أم لا وبناء عليه يتم فتح الهاتف إذا كانت مطابقة.