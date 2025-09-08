نفّذ الآن.. واتساب يطالب عشّاقه باتخاذ إجراء عاجل وفوري بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة
حذر تطبيق واتساب من وجود ثغرة أمنية وصفها بالخطيرة، في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة شركة أبل الأمريكية، ولذلك نصح واتس أب مستخدمي أجهزة ماك والحاسوب اللوحي آيباد وهواتف آيفون بسرعة تحديث التطبيق لأحدث إصدار على أجهزتهم تجنباً لأي أضرار.
ثغرة أمنية على تطبيق واتساب بأجهزة أبل
كما كشف الواتساب عن الإصدارات الآمنة التي يتعين تثبيتها فوراً، وجاءت هذه الإصدارات وفق ما يلي.
- إصدار واتساب الآمن لأجهزة الماك يحمل رقم 2.25.21.78.
- إصدار واتساب بيزنس الآمن لأنظمة آي أو إس يحمل رقم 2.25.21.78.
- والإصدار الآمن للتطبيق لأجهزة آيفون يحمل رقم 2.25.21.73.
وأكد تطبيق المراسلات الفورية واتساب أن الثغرة الأمنية الموجودة بالتطبيق قامت شركة أبل بمعالجتها، وفي حال عدم تأكد المستخدم من تثبيت الإصدار الآمن للتطبيق، فعليه التحقق من ذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج، ومن خلال هذه القائمة يمكنه تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.