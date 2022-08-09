نظام IOS 16.. أبل تعلن عن تحديث مثير يتعلق بتعديل الرسائل بعد إرسالها

أعلنت الشركة العالمية “أبل” عن تحديث جديد ومثير لنظام تشغيل هواتف آيفون IOS 16، حيث كشف موقع بيزنس إنسايدر في تقرير خاص عن هذا التحديث، وقام بالإعلان عن الخطوات التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة المثيرة من أبل، والتي تسمح بتعديل الرسائل النصية بعد إرسالها، لكن هذه الخاصية تقتصر فقط على هواتف آيفون المزودة بآخر تحديث لنظام التشغيل الجديد.

خطوات تعديل الرسالة النصية

وأعلن موقع “بيزنس إنسايدر” عن الخطوات التي يتم إتباعها لتعديل الرسالة النصية، أو المكتوبة بعد إرسالها، وإليك الخطوات بالترتيب:

اضغط على خانة الرسالة وانتظر، ثم ستظهر إليك قائمة الإعدادات.

بعد ذلك قم باختيار “edit”.

بعد ذلك قم بتغيير وتعديل الرسالة التي ترغب في تعديلها بدقة.

وفي الخطوة الأخيرة، قم بحفظ التعديلات، ومن ثم اضغط على “أعد الإرسال”.

وبشكل تلقائي سيتم استبدال النسخة المرسلة قديما بالنسخة الجديدة التي تم تعديلها مؤخراً.

إطار زمني محدد ب15 دقيقة

وأشار موقع “بيزنس إنسايدر” إلى أن إمكانية التعديل للرسائل النصية المرسلة بعد إرسالها من خلال تحديث IOS 16 يكون في مساحة زمنية محددة، وهذه المساحة أو الإطار الزمني تم تحديده في غضون 15 دقيقة فقط من لحظة خروج الرسالة المكتوبة، وهي متاحة فقط للرسائل المكتوبة IMessages، والتي يتم إرسالها إلى ومن الهاتف آيفون، وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيقها على أنواع الهواتف التي تعمل بأنظمة أخرى غير آيفون مثل نظام أندرويد.