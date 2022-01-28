آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟

تعمل شركة Apple الإمريكية العالمية على اختبار ميزة تسمح لمستخدمي هواتف أيفون باستخدام Face ID لإلغاء قفل الهاتف حتى عند ارتداء قناع (كمامة)، حيث يحتوي الإصدار التجريبي الأول من تحديث نظام iOS 15.4 على شاشة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد استخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، ولكن هذه الميزة ستكون على حساب أمان منخفض، ووفقًا للصور من Brandon Butch على Twitter وMacRumors، لن تكون الميزة متاحة إلا الأجهزة الحديثة وفقًا لـ موقع 9to5Mac .

تحديث نظام iOS 15.4

ميزة مقتصرة على الأجهزة الحديثة

واستنادًا إلى لقطات الشاشة، تقول شركة آبل إن “iPhone يمكنه التعرف على الميزات الفريدة حول منطقة العين للمصادقة على نفسه، لكنها أشارت إلى أن ميزة التعرف بالوجه Face ID سيكون أكثر دقة إذا تم تعيينه على عدم العمل مع القناع.

ومع ذلك، لا يمكن للجميع الاستفادة من هذه الميزة القادمة في تحديث نظام iOS 15.4، حيث أن أنها ستعمل على iPhone 12 فأعلى، حيث أفاد موقع 9to5Mac أنه ستعمل الميزة فقط على أجهزة iPhone 12 و 13، وبالنسبة للأجهزة اللوحية ستتاح على iPad Pro 2018 .

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

ميزة مطلوبة في زمن كورونا

مع تفشي وباء كورونا، كثرت المطالبات من شركة آبل بإضافة طريقة للسماح للأشخاص بإلغاء قفل أجهزة iPhone وهم يرتدون الأقنعة (الكمامات)، فقدمت Apple العديد من التحديثات للمساعدة في هذا الخصوص، حيث يكتشف نظام iOS 13.5 أنك ترتدي قناعًا ويطلب رمز المرور الخاص بك على الفور بدلاً من محاولة مصادقة وجهك، وكذلك سمح نظام 14.5 iOS للأشخاص الذين يستخدمون طرازات ”iPhone X“ أو ”iPhone XS“ أو”iPhone 11″، ولديهم ساعات Apple باستخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، ولكن تم الإبلاغ عن ثغرة أمنية في استخدام الساعات في إلغاء قفل الهواتف، وهي أن الساعة الذكية تفتح الهاتف ”لأي شخص يرتدي قناعًا، طالما أنها قريبة بدرجة كافية من الهاتف“.

ويبدو أن الميزة الجديدة في التحديث القادم لنظام iOS 15.4 قد تكون الحل أخيرًا، على افتراض أنها آمنة بما يكفي.