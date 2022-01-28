آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟

سمير زيادة

تعمل شركة Apple الإمريكية العالمية على اختبار ميزة تسمح لمستخدمي هواتف أيفون باستخدام Face ID لإلغاء قفل الهاتف حتى عند ارتداء قناع (كمامة)، حيث يحتوي الإصدار التجريبي الأول من تحديث نظام iOS 15.4 على شاشة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد استخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، ولكن هذه الميزة ستكون على حساب أمان منخفض، ووفقًا للصور من Brandon Butch على Twitter  وMacRumors، لن تكون الميزة متاحة إلا الأجهزة الحديثة وفقًا لـ موقع 9to5Mac .

آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟

تحديث نظام iOS 15.4

آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟
آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟

ميزة مقتصرة على الأجهزة الحديثة

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واستنادًا إلى لقطات الشاشة، تقول شركة آبل إن “iPhone يمكنه التعرف على الميزات الفريدة حول منطقة العين للمصادقة على نفسه، لكنها أشارت إلى أن ميزة التعرف بالوجه  Face ID سيكون أكثر دقة إذا تم تعيينه على عدم العمل مع القناع.

ومع ذلك، لا يمكن للجميع الاستفادة من هذه الميزة القادمة في تحديث نظام iOS 15.4، حيث أن أنها ستعمل على iPhone 12 فأعلى، حيث أفاد موقع 9to5Mac  أنه ستعمل الميزة فقط على أجهزة  iPhone 12 و 13، وبالنسبة للأجهزة اللوحية ستتاح على iPad Pro 2018 .

ميزة مطلوبة في زمن كورونا

مع تفشي وباء كورونا، كثرت المطالبات من شركة آبل بإضافة طريقة للسماح للأشخاص بإلغاء قفل أجهزة iPhone وهم يرتدون الأقنعة (الكمامات)، فقدمت Apple العديد من التحديثات للمساعدة في هذا الخصوص، حيث يكتشف نظام iOS 13.5 أنك ترتدي قناعًا ويطلب رمز المرور الخاص بك على الفور بدلاً من محاولة مصادقة وجهك، وكذلك سمح نظام 14.5 iOS للأشخاص الذين يستخدمون طرازات ”iPhone X“ أو ”iPhone XS“ أو”iPhone 11″، ولديهم ساعات Apple باستخدام Face ID  أثناء ارتداء قناع، ولكن تم الإبلاغ عن ثغرة أمنية في استخدام الساعات في إلغاء قفل الهواتف، وهي أن الساعة الذكية تفتح الهاتف ”لأي شخص يرتدي قناعًا، طالما أنها قريبة بدرجة كافية من الهاتف“.

ويبدو أن الميزة الجديدة في التحديث القادم لنظام iOS 15.4 قد تكون الحل أخيرًا، على افتراض أنها آمنة بما يكفي.

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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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