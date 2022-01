آبل تختبر ميزة مطلوبة جدًا في تحديث نظام iOS 15.4  القادم .. فما هي؟

تعمل شركة Apple الإمريكية العالمية على اختبار ميزة تسمح لمستخدمي هواتف أيفون باستخدام Face ID لإلغاء قفل الهاتف حتى عند ارتداء قناع (كمامة)، حيث يحتوي الإصدار التجريبي الأول من تحديث نظام iOS 15.4 على شاشة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد استخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، ولكن هذه الميزة ستكون على حساب أمان منخفض، ووفقًا للصور من Brandon Butch على Twitter وMacRumors، لن تكون الميزة متاحة إلا الأجهزة الحديثة وفقًا لـ موقع 9to5Mac .

واستنادًا إلى لقطات الشاشة، تقول شركة آبل إن “iPhone يمكنه التعرف على الميزات الفريدة حول منطقة العين للمصادقة على نفسه، لكنها أشارت إلى أن ميزة التعرف بالوجه Face ID سيكون أكثر دقة إذا تم تعيينه على عدم العمل مع القناع.

ومع ذلك، لا يمكن للجميع الاستفادة من هذه الميزة القادمة في تحديث نظام iOS 15.4، حيث أن أنها ستعمل على iPhone 12 فأعلى، حيث أفاد موقع 9to5Mac أنه ستعمل الميزة فقط على أجهزة iPhone 12 و 13، وبالنسبة للأجهزة اللوحية ستتاح على iPad Pro 2018 .

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022