بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد

‏تسعى شركة هواوي عملاق صناعة الهواتف الذكية، دائمًا إلى البحث عن حل ومخرج للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في حرمانها من خدمات جوجل بلاي، وهو ما أثر بشكل سلبي على حجم مبيعاتها حول العالم، لذا توصلت إلى إطلاق منصة بديلة تتمثل في نظام التشغيل العالمي هارموني، الذي يقدم أكثر من 400 تطبيق وخدمة يُمكن تحميلها على الموبايل، مستهدفة الوصول إلى 300 مليون مستخدم خلال الفترة المقبلة.

تحديث هواوي HARMONYOS 2

يوفر تحديث هواوي الجديد HARMONYOS 2 العديد من الميزات الرائعة لتحقيق أداء أفضل أقوى، فيمكنك الحصول على العديد من التطبيقات والخدمات من خلاله، بالإضافة إلى توفيره العديد من المواصفات الداخلية التي تساعدك على الحصول على تنسيق الألوان البسيط بالأبيض والأسود والأزرق، والحصول على مظهر أنيق، بينما تعمل الغالبية من هواتف الشركة على نظام تحديث واجهة المستخدم EMUI 12

الهواتف المستفيدين من هارموني2

وبالفعل بدءًا من اليوم، حصلت 8 إصدارات جديدة من هواتف هواوي على تحديث نظام التشغيل هارموني 2، منها:

Huawei nova3i

Honor 9

Honor V9

Huawei nova2s

Honor Play

Honor note10

يهمك أيضًا:

“ملك التصوير” Huawei P50 Pro أقوى هواتفها لهذا العام

“Huawei nova 9 pro” هاتف مثالي قد يحاكي تصميم كاميرات p50

هواوي تحرق الأسعار بـ Nova Y60 هاتف أنيق بمواصفات حديثة

نوفا Huawei nova 8 هاتف شبابي مثالي السعر والمواصفات

أبرز تسريبات عملاق هواوي الجديد “Mate 50 Pro”

كيف يمكن تشغيل خدمات جوجل في هواتف هواوي بطريقة سهلة؟

جدير بالذكر أن نظام HarmonyOS 2 يملك أكثر من 400 تطبيق، يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص، وتستهدف الشركة الوصول إلى 300 مليون مستخدم.