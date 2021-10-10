بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد

بواسطة محمد فوزي

‏تسعى شركة هواوي عملاق صناعة الهواتف الذكية، دائمًا إلى البحث عن حل ومخرج للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في حرمانها من خدمات جوجل بلاي، وهو ما أثر بشكل سلبي على حجم مبيعاتها حول العالم، لذا توصلت إلى إطلاق منصة بديلة تتمثل في نظام التشغيل العالمي هارموني، الذي يقدم أكثر من 400 تطبيق وخدمة يُمكن تحميلها على الموبايل، مستهدفة الوصول إلى 300 مليون مستخدم خلال الفترة المقبلة.

بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد
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تحديث هواوي HARMONYOS 2

يوفر تحديث هواوي الجديد HARMONYOS 2 العديد من الميزات الرائعة لتحقيق أداء أفضل أقوى، فيمكنك الحصول على العديد من التطبيقات والخدمات من خلاله، بالإضافة إلى توفيره العديد من المواصفات الداخلية التي تساعدك على الحصول على تنسيق الألوان البسيط بالأبيض والأسود والأزرق، والحصول على مظهر أنيق، بينما تعمل الغالبية من هواتف الشركة على نظام تحديث واجهة المستخدم EMUI 12

بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد
بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد

الهواتف المستفيدين من هارموني2

وبالفعل بدءًا من اليوم، حصلت 8 إصدارات جديدة من هواتف هواوي على تحديث نظام التشغيل هارموني 2، منها:

  • Huawei nova3i
  • Honor 9
  • Honor V9
  • Huawei nova2s
  • Honor Play
  • Honor note10

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بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد
بديل متجر جوجل.. قائمة هواتف هواوي المستفيدة من نظام HARMONYOS 2 الجديد

جدير بالذكر أن نظام HarmonyOS 2 يملك أكثر من 400 تطبيق، يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص، وتستهدف الشركة الوصول إلى 300 مليون مستخدم.



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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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