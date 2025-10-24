نظارة Galaxy XR من سامسونج.. بداية عهد جديد في الواقعين الافتراضي والمعزز…

في خطوة جديدة نحو المستقبل، كشفت شركة سامسونج عن نظارتها الثورية Galaxy XR التي تمثل الجيل الأحدث من أجهزة الواقع المختلط، وذلك بالتعاون مع جوجل وكوالكوم. تهدف النظارة إلى تقديم تجربة تجمع بين العالمين الافتراضي والواقعي، مع أداء قوي وذكاء اصطناعي متكامل، لتكون المنافس الأبرز لنظارة Apple Vision Pro.

نظام Android XR وتجربة تفاعلية ذكية

تعتمد النظارة على نظام التشغيل الجديد Android XR الذي طورته جوجل خصيصًا لأجهزة الواقعين الافتراضي والمعزز، ويتميز بدمج عميق لمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل التجربة اليومية.

يمكن للمستخدم التحكم بالنظارة عبر الإيماءات باليد، أو تتبع العين، أو الأوامر الصوتية، مع دعم متكامل لتطبيقات جوجل مثل خرائط Google Maps، والصور Google Photos، وYouTube، وMeet، وChrome.

عرض غامر وتجارب ثلاثية الأبعاد

توفر النظارة تجربة عرض واقعية وغامرة بفضل دمج تقنية 3D View داخل تطبيق خرائط جوجل، حيث يمكن للمستخدم التجول افتراضيًا في المدن والمعالم السياحية كما لو كان هناك فعليًا.

ويمكن لمساعد Gemini التفاعل مع البيئة الافتراضية والإجابة على أسئلة مثل: «ما تاريخ هذا المبنى؟» أو «أين يقع هذا المكان؟» فيحصل المستخدم على إجابة فورية داخل المشهد نفسه.

كما تدعم النظارة ميزة Circle to Search، التي تتيح التعرف على العناصر داخل البيئة الافتراضية أو الواقعية بمجرد الإشارة إليها.

تجربة ترفيه متكاملة

تركّز سامسونج وجوجل على جعل المحتوى الترفيهي أكثر غنى وواقعية، إذ يمكن لتطبيق Google Photos تحويل الصور والفيديوهات ثنائية الأبعاد إلى محتوى ذي عمق ثلاثي الأبعاد، بينما يقدّم YouTube أكبر مكتبة لمقاطع الفيديو الغامرة بزاويتي 180 و360 درجة، مع تبويب خاص بالمحتوى ثلاثي الأبعاد.

أما تطبيق Google TV فيتيح للمستخدم مشاهدة الأفلام والمسلسلات داخل مسرح افتراضي واقعي. كما تدعم النظارة منصات البث الشهيرة مثل HBO Max وPeacock وCrunchyroll، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الغامرة من مطورين بارزين مثل Owlchemy Labs وResolution Games.

إنتاجية وذكاء اصطناعي عملي

لا تقتصر Galaxy XR على الترفيه فحسب، بل تقدم أيضًا تجربة إنتاجية متكاملة. إذ تتيح تشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه داخل الفضاء الافتراضي، وربط النظارة بلوحة مفاتيح أو حاسوب مكتبي لتجربة عمل شبيهة بالحاسوب الشخصي.

كما يمكن لمساعد Gemini تنظيم النوافذ المفتوحة وتقديم اقتراحات ذكية أثناء العمل أو الدراسة.

وتتعاون سامسونج مع شركات مثل Adobe التي أطلقت تطبيق تحرير الفيديو الغامر Project Pulsar، وTopHatch التي طورت تطبيق الرسم ثلاثي الأبعاد Concepts.

تصميم مريح ومواصفات متقدمة

تتميز النظارة بتصميم خفيف ومتوازن يوزّع الوزن على الرأس لتقليل الإجهاد أثناء الاستخدام الطويل، مع وسادات أمامية وخلفية قابلة للتعديل.

تزن النظارة 545 جرامًا فقط دون درع الإضاءة الاختياري، بينما يبلغ وزن البطارية الخارجية 302 جرامًا، وهي متصلة بكابل جانبي يمنح حرية حركة أكبر.

تعمل Galaxy XR بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2 من كوالكوم، مع ذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وتدعم أحدث تقنيات الاتصال Bluetooth 5.4 وWi-Fi 7.

توفر البطارية الخارجية نحو ساعتين ونصف من الاستخدام المتواصل، وهو أداء جيد بالنظر إلى قدرات المعالجة العالية.

شاشة مذهلة وتقنيات بصرية متطورة

تضم النظارة شاشات Micro-OLED بدقة 4K (3552×3840 بكسل) بعدد يتجاوز 27 مليون بكسل، مع تغطية 96% من ألوان DCI-P3 ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

ويبلغ مجال الرؤية 109 درجة أفقيًا و100 درجة رأسيًا، مع إمكانية تعديل المسافة البؤرية بين العينين (IPD من 54 إلى 70 مم) ودعم عدسات طبية من شركة EssilorLuxottica.

كاميرات ومزايا ذكية

تحتوي Galaxy XR على كاميرتين أماميتين للعرض المباشر عالي الدقة، وست كاميرات لتتبع البيئة المحيطة، وأربع كاميرات لمتابعة حركة العين، بالإضافة إلى حساسات العمق والإضاءة ومستشعر بصمة القزحية لفتح القفل والتحقق من الهوية.

كما تدعم النظارة تسجيل الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد، مع نظام صوتي محيطي متكامل يضم ستة ميكروفونات ومكبرين بتقنية 2-Way Audio لتجربة صوتية واقعية.

السعر وحزمة المزايا الإضافية

تتوفر نظارة Galaxy XR بسعر يبدأ من 1799.99 دولارًا عبر موقع سامسونج الرسمي ومتاجر Samsung Experience Stores في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويبلغ سعر وحدة التحكم 249.99 دولارًا، وهو نفس سعر الحقيبة المخصصة للنظارة.

أما المشترون خلال عام 2025 فسيحصلون على حزمة Explorer Pack بقيمة تتجاوز 1000 دولار، تشمل:

اشتراك لمدة عام في Google AI Pro.

اشتراك في YouTube Premium وGoogle Play Pass لمدة 12 شهرًا.

اشتراك في YouTube TV لمدة 3 أشهر مقابل 3 دولارات فقط.

اشتراك في NBA League Pass لمدة عام كامل.

وصول إلى ألعاب وتجارب XR مميزة مثل NFL PRO ERA وProject Pulsar وAsteroid وتطبيق Calm.

ختامًا

بهذه الخطوة، تثبت سامسونج أنها تسعى لتقديم تجربة واقع مختلط متكاملة تجمع بين التقنية، والإبداع، والذكاء الاصطناعي. ومع تزايد التعاون بينها وبين جوجل، يبدو أن مستقبل أجهزة XR سيشهد منافسة قوية خلال السنوات القادمة، خصوصًا مع دخول العملاقين في سباق مباشر مع آبل على ريادة هذا المجال الجديد.