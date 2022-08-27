نصائح هامة من أجل الوصول للكونكر ” الغازي” في ”Pubg Mobile”

انتشرت لعبة ببجي موبايل في السنوات الماضية بشكل كبير، والتي تعد من اشهر ألعاب القتال في العالم، حيث يبحث عشاق ببجي عن أسهل وأسرع طريقة للوصول إلى الكونكر في ببجي، ويعد تقييم الكونكر أعلى تقييم يمكن الوصول إليه في Pubg Mobile.

أساسيات الوصول للكونكر في ببجي

وجود فريق قوي للمساعدة أثناء رفع التقييم.

وجود وقت كافي لفتح اللعبة يوميا.

وجود جهاز قوي للمساعدة في رفع التقييم.

وجود سماعات قوية للمساعده في معرفة أماكن اللاعبين.

وجود إنترنت قوي للحصول على بنج قوي.

نصائح الوصول للكونكر في ببجي

عدم اللعب سولو ضد سكوادات.

عدم اللعب بدون فريق.

عدم النزول إلى الأماكن التي يوجد بها لاعبون كثيرون.

اللعب دائما في خريطة ارانغل للحصول على نقاط عالية.

النزول إلى أماكن بعيدة عن خط الطائرة.

عدم النزول إلى المدن المعروفة في ببجي.

الحزر من الموت في بداية المباراة.

الابتعاد عن القتالات بداية كل مباراة.

التواجد دائما منتصف الدائرة والابتعاد عن الزون.

الابتعاد عن الدائرة الحمراء.

طريقه حساب نقاط التقييم

يتم حساب نقاط التقييم بناء على الآتي:

وقت النجاة (يساعد وقت النجاة مدة كبيرة أثناء المباراة للحصول على عدد نقاط أكبر). عدد القتلات (كلما حصل اللاعب على عدد قتلات اكثر حصل على عدد نقاط كثيرة). المساعدة (مساعدة زملاء الفريق من أسباب الحصول على نقاط أكثر). المركز (كلما حصل اللاعب على مركز متقدم من المراكز العشرة المتقدمة كلما حصل اللاعب على عدد نقاط أكبر).

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