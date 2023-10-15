نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك الذكي وضمان شحن صحي

تعد العديد من العوامل مؤثرة على عمر بطارية هاتفك، منها العمر التصنيعي والعمر الكيميائي الذي يشير إلى تدهور التحمل التدريجي بسبب التغييرات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والاستخدام العام، تم تصميم بطاريات الهواتف الذكية للإبقاء على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية بعد 500 دورة كاملة من الشحن تحت الظروف العادية.

وفقًا للأبحاث، يمكن لبطارية الهاتف الذكي في عام 2019 الاستمرار في العمل، بمتوسط 850 دورة كاملة من الشحن والتفريغ قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها، وهذا يعني أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد مرور حوالي عامين إلى ثلاث سنوات من الاستخدام، حيث تبدأ البطارية في الانتقال بشكل ملحوظ.

تأخذ الهواتف الحديثة عادة ما بين 30 دقيقة وساعتين للشحن بالكامل، وتختلف أوقات الشحن بناءً على سعة بطارية جهازك، حيث تحتاج السعات الأكبر وقتًا أطول، بالإضافة إلى كمية الطاقة التي يوفرها الشاحن.

ينصح الخبراء بعدم شحن هاتفك طوال الليل، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تسريع شيخوخة البطارية، يفضل تجنب دورات الشحن الكاملة (من 0% إلى 100%) لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

تحدث شحن بطارية الهاتف إلى 100% بشكل متكرر بشكل سلبي على العمر الإجمالي للبطارية، بدلاً من ذلك، يُفضل شحن البطارية إلى ما يصل إلى 80% وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20%.

هل يمكن لهاتفك أن ينفجر أثناء الشحن؟

من غير المرجح أن ينفجر هاتفك الذكي أثناء الشحن، خاصة وأن معظم الهواتف تحتوي الآن على حماية مدمجة ضد الشحن الزائد، ينجم انفجار هواتف عادةً عن عيوب تصنيع، أو أجهزة ذات جودة منخفضة أو تالفة، أو ضرر مادي.

درجة حرارة بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف ترتفع عندما تواجه صعوبة في تبديد الحرارة أثناء الشحن، مما يمكن أن يؤدي إلى حروق أو، في حالات متطرفة، يمكن أن يتسبب في الحرائق، بالإضافة إلى ذلك، تعمل بطاريات الليثيوم أيون بفعالية في نطاق درجة حرارة يتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، يمكن أن تتوسع عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة، مما قد يؤدي إلى حرائق أو انفجارات، استخدام شاحن أو كابل غير مناسب أو تالف أو منخفض الجودة أيضًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتعريض هاتفك لمخاطر زيادة الحرارة وتلفه.