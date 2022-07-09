طرق نشر سناب شات الخاص بك وزيادة شهرته

نشر سناب شات بالطبع هو هدف كل مستخدمي هذا التطبيق فالجميع يسعى لشهرة حسابه ونشره على تلك المنصة بشكل يزيد من قيمته، فإذا كنت واحدًا من نشطاء سناب شات فبالتأكيد ما سيشغل تفكيرك هو كيفية كسب المتابعين الجدد وأهم الطرق التي تساعدك على زيادة عدد مشاهدات سناباتك التي ترسلها بشكل عام عن طريق الستوري stories، وهذا سواء كان حسابك تجاري يهدف إلى كسب جمهور كبير أو شخصي ترغب منه في نشر يومياتك التي قد تكون مفيدة وفيه عبرة للآخرين، لذا أنت في حاجة إلى وسائل تمكنك من نشر حسابك على السناب وكسب متابعين أكثر وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال السطور القادمة.

أهم طرق نشر سناب شات

هناك بعض الإستراتيجيات التي ستساعدك على زيادة عدد المشاهدات وكسب المزيد من المتابعين على حسابك في السناب والتي من أهمها :-

أولاً:- التبادل الإعلاني

تُعد هذه الطريقة من أنجح الطرق المجانية التي تساعد في كسب متابعين والأمر ليس ناجحًا فقط على السناب وإنما على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر يكمن في عمل اتفاقية مع حساب آخر مقارب لحسابك من حيث عدد المشاهدات والهدف هو نشر إعلانك وتقوم في المقابل بنشر إعلانه فيتم كسب متابعين على صعيد الطرفين.

ثانيًا:- التميز والتخصص

التميز أول سلم النجاح، أن يكون حسابك مميزًا عن باقي الحسابات الأخرى سيدفع المتابعين للاشتراك معك ومتابعة سناباتك.

قم بالتفكير في تخصص يميزك عن غيرك فلا تقم مثلاً بما يفعله المئات من أصحاب الحسابات على السناب وذلك بعرض يومياتك الشخصية فإنها فكرة محروقة وليست بمميزة.

اعمل على تقديم تخصص جديد وفربد من نوعه مثل دورات تعليمية في تخصص أو مجال معين، حساب متخصص في الطبخ، فقرات تعرض الفوائد الغذائية حول بعض الأكلات.

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ثالثًا:- وضع إعلانات أسفل التدوينة

قم بالإعلان عن حسابك بالسناب على موقع شخصي لك أو مدونة تمتلكها، فهذه فرصة للإعلان عن حسابك ونشر سناب شات الخاص بك.

قم بتصميم إعلانًا مميزًا يحتوي على كود الحساب وكتب فيه أهم ميزة يتميز بها حسابك عن غيره من الحسابات.

رابعًا:- دفع المتابعين على نشر حسابك

عند إمتلاكك لحساب يتميز بالسمعة الجيدة ستلاحظ تعمد المتابعين على نشر سناب شات الخاص بك بأنفسهم.

قم بعمل مكافآت يتميز بها حسابك عن غيره من الحسابات.

خامسًا:- كتابة مقالات عن حسابك

إذا كنت ممن يمتلكون مواقع أو مدونات خاصة بهم، استغل هذا الأمر في نشر سناب شات الخاص بك وكتابة بعض المقالات التي تتحدث عن حسابك.

فقد تظهر لك المقالة بالصفحة في نتائج محركات البحث مثل جوجل فيتفاعل معها المتابعين.

سادسًا:- الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي