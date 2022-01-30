نزل تردد قناة Mti الرياضية أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

بعد فوز منتخب الفراعنة على أفيال ساحل العاج، زادت عمليات البحث عن تردد قناة Mti الرياضية والقنوات المفتوحة لنقل مباراة مصر والمغرب، حيث تقام فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون في الفترة الحالية على مختلف الأقمار الصناعية، وتبدأ اليوم منافسات الدور الربع نهائي وفي نفس هذا اليوم يتم افتتاح قناة ام تي اى Mti الرياضية مما جعلها تتصدر محرك البحث ويرجع ذلك لشغف عشاق الساحرة المستديرة بالرياضية.

تردد قناة Mti الرياضية

قناة Mti الجديدة من ضمن القنوات الرياضية التي تعرض فعاليات كأس الأمم الأفريقية، وهي قناة مجانية لا تحتاج إلى رسوم أو اشتراكات، وأكثر ما يميز تلك القنوات الرياضية بثها جميع المباريات العالمية دون الحاجة إلى النزول وسط التجمعات والحشود الكبيرة من أجل المتابعة والاستمتاع، ولكنها معك أينما كنت في المنزل والعمل كل ما عليك هو ضبط تردد قناة Mti الرياضية وتنزيل القناة.

وتحتفي قناة MTI اليوم بافتتاحها بالإضافة إلى بثها مباريات كأس الأمم الأفريقية، واليوم عبر قناة MTI تبث مباراة جامبيا والكاميرون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض مباراة بوركينا فاسو وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أما عن مباريات الغد تبث مباراة مصر والمغرب في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض مباراة السنغال وغينيا الاستوائية على هذه القناة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة Mti الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11938

معدل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

وتعتبر قناة الجزائرية الأرضية من القنوات الرياضية الجزائرية التي تملك حقوق بث مباريات المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم، وهي قناة مجانية ناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022.