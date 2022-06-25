أحمد أشرف

مدون ويوتيوبر وباحث في عدة مجالات وأحب القراءة والكتابة والرياضة وأتابع السياسة والفلسفة أيضا، درست التاريخ والجغرافيا والأعلام والجرافيك.


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