تحاول شركة نتفليكس Netflix الأمريكية العملاقة مواصلة تربعها على قمة الشركات التي تقدم خدمة المشاهدة المدفوعة عبر الإنترنت خصوصا بعد تزايد عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة واشتداد المنافسة بينهم على العملاء.

وأهم هذه الشركات هي شركة ديزني Disney التي طرحت منصة في الفترة الأخيرة للمشاهدة المدفوعة عبر الإنترنت وتسعى للاستحواذ على قاعدة العملاء من خلال عروض وقد أطلقت على هذه المنصة اسم ديزني بلس Disney Plus.

وتسعى دائما شركة نتفليكس Netflix لتقديم طريق اشتراك متميزة وحلول جديدة في للمشاهدة عبر الإنترنت، وكانت طوال تاريخها لها موقف معارض لعرض إعلانات داخل المحتوى الذي تعرضه لمشتركيها، ولكن بعد اشتداد المنافسة مع منافسيها وخسارتها لحوالي 200 ألف مشترك في الربع الأول فقط من هذا العام 2022 ويبلغ عدد مشتركيها المتبقين حتى الآن حوالي 222 مليون مشترك حول العالم، بدأت نتفليكس في تغيير رأيها بخصوص الإعلانات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ألمحت إلى ذلك في تقرير سابق لها وتتوقع مع بداية العام القادم أن نتفليكس Netflix سوف تقدم على خطوة دمج الإعلانات داخل الأشتركات المخفضة أو المجانية لجذب شريحة جديدة من المشتركين.

وتبحث شركة نتفليكس Netflix حتى الآن علي شرك متخصص في مجال الإعلانات لمساعدتها في دخول هذا المجال أو على الأقل بشكل مؤقت حتى بناء نظام الإعلان الخاص بها، ووفقا لبعض التسريبات الصحفية فإن الشركتين العالمتين NBCUniversal وجوجل Google كانتا من أكبر المتنافسين لدعم نتفليكس Netflix في أولى خطوتها في مجال الإعلانات.