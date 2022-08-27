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3 إضافات جديدة مدهشة بـ فورت نايت و إتاحة الوصول لـ Loveless skin وفيبوكس خلال أيام

محمد سيد

تستعد لعبة فورت نايت لإطلاق أبرز الأحدث وأهم الإضافات الخاصة بها الجديدة لشهر سبتمبر المقبل خلال أيام، والتي تم الكشف عن الكثير منها، ما يؤكد عزم اللعبة على إضافة عنصر جديد للإثارة والتشويق لدى بيئة اللعب، من أجل جذب مزيد من اللاعبين الجُدد، لاسيما فيما يتعلق بالأدوات القتالية والمهام والعناصر وأشكال الملابس، مع التيسير على سهولة إلى Loveless skin.

3 إضافات جديدة مدهشة بـ فورت نايت و إتاحة الوصول لـ Loveless skin خلال أيام

إضافات فورت نايت المنتظرة

أما فيما يخص بأحدث التطورات والإضافات الجديدة في لعبة فورت نايت الخاصة بأحداث استقبال شهر سبتمبر خلال أيام، فسيتم إطلاق تشكيلة مختلفة نوعية من أحدث أشكال Fortnite Crew، مصحوبة ببعض الاختلافات المختلفة والعناصر الأخرى، مع تمكين اللاعبين من استخدام خيار ارتداء بشرة بلا حب بناءً على إعداد Getaway Gang في أي وقت، وهو ما يُتيح لهم فرصة تغيير مظهر القناع الخاصة به والتخفي عن أعين الآخرين.

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3 إضافات جديدة مدهشة بـ فورت نايت و إتاحة الوصول لـ Loveless skin خلال أيام

وحرية الاختيار بين وضعين أساسيين

كما ستتيح فورتنايت للاعبين إمكانية الاختيار بين: Diamond King و Heart Queen، مع تفعيل خيار دوران البطاقات في حالة فتح اللاعب صندوقًا أثناء ارتدائه القناع، مع إمكانية الحصول على الحقيبة الجلدية بكامل العناصر الجديدة التي تحتوي عليها مثل:

  1. فؤوس حافة القلم
  2. المراوغة التفاف اطلاق النار
  3. مسار لوبي Loveless Bandit

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3 إضافات جديدة مدهشة بـ فورت نايت و إتاحة الوصول لـ Loveless skin خلال أيام

إمكانيات جديدة يحصل عليها اللاعبين

أما عن أبرز الخيارات التي سيتم تزويد اللاعبين بها، فتتمثل في:

  • سهولة وسرعة الوصول إلى Chapter 3
  • و إتاحة الوصول إلى Season 4 Battle Pass
  • الحصول على 1000 V-Bucks وإضافة 950 مرة واحدة في حسابات من يقوم بشراء الباتل باس.
محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اسطورة

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  2. غير معروف يقول

    القنوات دى مش موجوده على النايل سات

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