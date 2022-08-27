3 إضافات جديدة مدهشة بـ فورت نايت و إتاحة الوصول لـ Loveless skin وفيبوكس خلال أيام

تستعد لعبة فورت نايت لإطلاق أبرز الأحدث وأهم الإضافات الخاصة بها الجديدة لشهر سبتمبر المقبل خلال أيام، والتي تم الكشف عن الكثير منها، ما يؤكد عزم اللعبة على إضافة عنصر جديد للإثارة والتشويق لدى بيئة اللعب، من أجل جذب مزيد من اللاعبين الجُدد، لاسيما فيما يتعلق بالأدوات القتالية والمهام والعناصر وأشكال الملابس، مع التيسير على سهولة إلى Loveless skin.

إضافات فورت نايت المنتظرة

أما فيما يخص بأحدث التطورات والإضافات الجديدة في لعبة فورت نايت الخاصة بأحداث استقبال شهر سبتمبر خلال أيام، فسيتم إطلاق تشكيلة مختلفة نوعية من أحدث أشكال Fortnite Crew، مصحوبة ببعض الاختلافات المختلفة والعناصر الأخرى، مع تمكين اللاعبين من استخدام خيار ارتداء بشرة بلا حب بناءً على إعداد Getaway Gang في أي وقت، وهو ما يُتيح لهم فرصة تغيير مظهر القناع الخاصة به والتخفي عن أعين الآخرين.

وحرية الاختيار بين وضعين أساسيين

كما ستتيح فورتنايت للاعبين إمكانية الاختيار بين: Diamond King و Heart Queen، مع تفعيل خيار دوران البطاقات في حالة فتح اللاعب صندوقًا أثناء ارتدائه القناع، مع إمكانية الحصول على الحقيبة الجلدية بكامل العناصر الجديدة التي تحتوي عليها مثل:

فؤوس حافة القلم المراوغة التفاف اطلاق النار مسار لوبي Loveless Bandit

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إمكانيات جديدة يحصل عليها اللاعبين

أما عن أبرز الخيارات التي سيتم تزويد اللاعبين بها، فتتمثل في: