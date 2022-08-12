تقنية

ناس كتير متعرفشي الهاتف دا.. أرخص هواتف العملاق الكوري Samsung المحطّمة للأسعار وبمواصفات مبهرة

سعيد عطيه

تعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، وهواتفها من أكثر الهواتف المباعة في الأسواق العالمية، والبعض يظن أن هواتف سامسونج مرتفعة الأسعار، والأمر على خلاف ذلك تماماً، وذلك لوجود هواتف زهيدة الثمن وفي متناول الجميع وبمواصفات مميزة، وأداء قوي.

ناس كتير متعرفشي الهاتف دا.. أرخص هواتف العملاق الكوري Samsung المحطّمة للأسعار وبمواصفات مبهرة

Samsung Galaxy A03 Core أرخص هواتف سامسونج

ويعد هاتف Samsung Galaxy A03 Core من بين أفضل الخيارات المتاحة لمحبي منتجات الشركة، بل ومن أرخص هواتف الشركة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات أرخص هواتف سامسونج، والتي جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة PLS TFT
مقاس الشاشة 6.5 بوصة
جودة العرض HD+
الدقة 720×1600 بيكسل
معدل كثافة البيكسلات 270 بكسل لكل بوصة
المعالج ثماني النواة ومن نوع Unisoc SC9863A
الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت
الرام 2 جيجا بايت
معالج الرسوميات IMG8322
نظام التشغيل أندرويد 11

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سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

  • كما جاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بكاميرا واحدة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.
  • كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.
  • فتحة العدسة F/2.2.
  • جودة تصوير الفيديوهات FHD.
  • يدعم 4G و3G و2G.
  • سعر الهاتف لطراز 2+ 32 جيجا بايت نحو 3700 جنيه مصري أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى.
سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اهم شيء السعر كام

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  2. غير معروف يقول

    السلام عليكم
    حبيت أسال حد جربه يفيدنا عنه نشتري ولا

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