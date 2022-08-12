ناس كتير متعرفشي الهاتف دا.. أرخص هواتف العملاق الكوري Samsung المحطّمة للأسعار وبمواصفات مبهرة

تعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، وهواتفها من أكثر الهواتف المباعة في الأسواق العالمية، والبعض يظن أن هواتف سامسونج مرتفعة الأسعار، والأمر على خلاف ذلك تماماً، وذلك لوجود هواتف زهيدة الثمن وفي متناول الجميع وبمواصفات مميزة، وأداء قوي.

Samsung Galaxy A03 Core أرخص هواتف سامسونج

ويعد هاتف Samsung Galaxy A03 Core من بين أفضل الخيارات المتاحة لمحبي منتجات الشركة، بل ومن أرخص هواتف الشركة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات أرخص هواتف سامسونج، والتي جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة PLS TFT مقاس الشاشة 6.5 بوصة جودة العرض HD+ الدقة 720×1600 بيكسل معدل كثافة البيكسلات 270 بكسل لكل بوصة المعالج ثماني النواة ومن نوع Unisoc SC9863A الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت الرام 2 جيجا بايت معالج الرسوميات IMG8322 نظام التشغيل أندرويد 11

اقرأ أيضاً:

سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core