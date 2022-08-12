ناس كتير متعرفشي الهاتف دا.. أرخص هواتف العملاق الكوري Samsung المحطّمة للأسعار وبمواصفات مبهرة
تعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، وهواتفها من أكثر الهواتف المباعة في الأسواق العالمية، والبعض يظن أن هواتف سامسونج مرتفعة الأسعار، والأمر على خلاف ذلك تماماً، وذلك لوجود هواتف زهيدة الثمن وفي متناول الجميع وبمواصفات مميزة، وأداء قوي.
Samsung Galaxy A03 Core أرخص هواتف سامسونج
ويعد هاتف Samsung Galaxy A03 Core من بين أفضل الخيارات المتاحة لمحبي منتجات الشركة، بل ومن أرخص هواتف الشركة، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات أرخص هواتف سامسونج، والتي جاءت وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|PLS TFT
|مقاس الشاشة
|6.5 بوصة
|جودة العرض
|HD+
|الدقة
|720×1600 بيكسل
|معدل كثافة البيكسلات
|270 بكسل لكل بوصة
|المعالج ثماني النواة ومن نوع
|Unisoc SC9863A
|الذاكرة الداخلية
|32 جيجا بايت
|الرام
|2 جيجا بايت
|معالج الرسوميات
|IMG8322
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
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سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core
- كما جاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بكاميرا واحدة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.
- كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.
- فتحة العدسة F/2.2.
- جودة تصوير الفيديوهات FHD.
- يدعم 4G و3G و2G.
- سعر الهاتف لطراز 2+ 32 جيجا بايت نحو 3700 جنيه مصري أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى.
اهم شيء السعر كام
السلام عليكم
حبيت أسال حد جربه يفيدنا عنه نشتري ولا