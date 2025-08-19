ناسا وجوجل تطوران مساعد طبي ذكي لدعم رواد الفضاء على القمر والمريخ

في خطوة جديدة نحو تعزيز استكشاف الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بالتعاون مع شركة “جوجل” عن مشروع مشترك لتطوير مساعد طبي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم الرعاية الصحية لرواد الفضاء خلال المهمات الطويلة خارج كوكب الأرض، مثل البعثات إلى القمر والمريخ.

المساعد الطبي الجديد مصمم لتقديم تشخيصات دقيقة وتوجيهات علاجية فورية، مما يتيح لرواد الفضاء التعامل مع المشكلات الصحية دون الحاجة إلى الرجوع الفوري للأطباء على الأرض، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات النائية والمعزولة مثل الفضاء السحيق.

ووفقاً لبيان رسمي من “جوجل”، يعتمد هذا النظام على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وقد تم تدريبه خصيصاً على الأدبيات الطبية المتعلقة برحلات الفضاء. يهدف النظام إلى تحليل بيانات الطاقم بسرعة وأمان، وتقديم نتائج دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات طبية حاسمة.

وأظهرت التجارب الأولية أن المساعد يمكنه تقديم تشخيصات موثوقة استناداً إلى الأعراض التي يبلغ عنها الرواد، في حين يواصل فريق من الأطباء والخبراء في “ناسا” و”جوجل” العمل على تحسين أداء هذا النظام الذكي وتطوير قدراته باستمرار.

يمثل هذا التعاون بين اثنتين من أكبر المؤسسات في العالم خطوة كبيرة نحو بناء منظومة طبية مستقلة في الفضاء، تمكّن البشر من استكشاف الكواكب بثقة وأمان أكبر، وتفتح آفاقاً جديدة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.