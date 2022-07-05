“مين الأحسن”.. مقارنة تفصيلية بين هاتف آيفون 13 برو ماكس وهاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا

إنعقدت منافسة كبرى بين شركة سامسونج وشركة آبل فكلًا منهما عزموا على إطلاق هواتف ذكية متطورة تمتلك كافة الميزات القوية، حيث يعملان على الوصول إلى أكبر كم من العملاء، ولهذا سوف نذكر الفرق بين أحدث الهواتف التي تم إصدارها من قبل الشركتين، وهما آيفون 13 برو ماكس وسامسونج جلاكسي إس ألترا 22.

مقارنة بين هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا وهاتف آيفون 13 برو ماكس

يبلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا بحوالي 18800 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر هاتف آيفون 13 برو ماكس بحوالى 18800 جنيه مصري.

يتميز هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا، بشاشة كبيرة بقياس 6.8 بوصة، بينما يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس بشاشة بقياس 6.7 بوصة.

تدعم شاشة هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا وهاتف آيفون 13 برو ماكس معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وبهما شاشة من نوع AMOLED، يدعمان أيضا تقنية HDR10 +.

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية: بدقة 108 + 10 + 10 + 12 ميجابكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، بينما المقابل يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس مزودا بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعرات أقل دقة ولكن بجودة أعلى بدقة 12 + 12 + 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

يدعم هاتف آيفون 13 برو ماكس، معالج شركة آبل A15 Bionic، بينما يدعم هاتف جلاكسي إس 22 ألترا، معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، وكلا الهاتفين يمكنهم تقديم أداء على أعلى المستويات.

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا، ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، بينما يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس ببطارية بقوة 4352 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 27 وات.

صور هاتف سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا