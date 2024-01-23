بدأ تطبيق المراسلات الفورية واتساب في اختبار ميزة جديدة، وذلك استمراراً للميزات التي يطلقها WhatsApp بشكل مستمر لتلبية متطلبات مستخدميه، وليبقى دائماً في صدارة التطبيقات المنافسة له، حيث يحافظ الواتساب منذ سنوات على مكانته بين التطبيقات المماثلة الأخرى، ويستخدم التطبيق أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

ميزة WhatsApp للإجتماعات والمحاضرات| واتساب يختبر ميزة خرافية جديدة لمشاركة الملفات مع المستخدمين القريبين

ميزة واتساب لمشاركة الملفات

وأطلق الواتس أب الآن ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات بشكل سلس ويسير مع الأشخاص القريبين، وذلك دون الحاجة إلى كتابة رقم هاتف المستخدم الآخر، والميزة وما زالت الميزة الآن قيد الإختبار والتجربة وسيتم إطلاقها قريباً لكافة المستخدمين، وللتمتع بالنسخة التجريبية يجب عليك تحديث الـ WhatsApp إلى أحدث إصدار.

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وبحسب نسخة واتساب التجريبية فإن المستخدمين سيتمكنون من مشاركة أي ملفات عن طريق التطبيق، وذلك بعد فتح نافذة مخصصة لهذا الأمر، وتقوم هذه النافذة بعرض الأشخاص القريبين، هذا بالإضافة إلى خيارات من أجل التحكم في ظهور الحساب للأشخاص الذين يتواجدون في مكان قريب حال استخدام هذه الميزة.

وتجري عملية نقل الملفات من خلال النافذة التي سيتم توفيرها للمستخدمين، وسيختار المستخدم الشخص الذي يريد إرسال الملفات له بعد عرض كافة الأشخاص القريبين، كما ستكون عملية النقل آمنة تماماً ومشفرة من طرف إلى آخر وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية، وسوف تكون الميزة مفيدة أثناء المحاضرات والإجتماعات وغيرها ودون الإفصاح عن رقم الهاتف.