ميزة ActivityPub: ووردبريس تفتح أبواب التواصل مع عالم الشبكات اللامركزية

شركة Automattic، المالكة لمنصة WordPress.com، تُعلن عن توفير ميزة ActivityPub على جميع خططها، الأمر يتيح الفرصة الآن لمُستخدمي النسخة المُستضافة من WordPress.com لربط مدوناتهم بشبكات التواصل الاجتماعي اللامركزية، مثل Mastodon وغيرها.

في وقتٍ سابق هذا العام، انضمت Automattic إلى عالم الشبكات اللامركزية بعد استحواذها على إضافة تمكّن مُستخدمي ووردبريس من مُتابعة مدوناتهم عبر تلك الشبكات.

تم إطلاق الإصدار 1.0.0 من هذه الإضافة، مما أتاح تتبع مُدونات ووردبريس عبر منصة Mastodon وتطبيقات لامركزية أُخرى، وهذا رغم عدم دعم مدونات WordPress.com في تلك الفترة.

بالإمكان أصحاب الممتلكات الإلكترونية الآن الوصول إلى جمهورٍ أوسع باستخدام هذه الإضافة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المقالات عبر منصات مُتعددة واستقبال تعليقات من تلك المنصات، مما يُسهم في إثراء الحوارات التفاعلية حول المحتوى، كما أشارت Automattic.

وبالتالي، قد تُحدث المدونة نفسها كحسابٍ شخصي في الشبكات اللامركزية باستخدام هذه الإضافة، وذلك بدلاً من الحاجة لإنشاء حسابٍ جديدٍ مباشرةً على تلك الشبكات، مما يمنح الوصول إلى جمهورٍ واسع يضم 1.8 مليون مستخدم نشط شهريًا في منصة Mastodon، ومجموعٍ يبلغ 13.3 مليون مستخدم عبر الشبكات اللامركزية بشكل عام.

بروتوكول ActivityPub للشبكات الاجتماعية يُمكن من التفاعل عبر المنصات المُتعددة، مما يتيح للمُستخدمين رؤية المحتوى الموجود على تلك المنصات والتفاعل معه من أي مكان دون الحاجة لإنشاء حسابٍ جديد.

وتُشير الإحصائيات إلى أن الإضافة ActivityPub، التي تملكها الآن Automattic، قد شهدت زيادة في عدد التثبيتات لتصل إلى 54756 مقارنةً بعدد الشهر الماضي البالغ 42831.

الإعداد مُتاح عبر مواقع ووردبريس بجميع مستوياتها، من النسخة المجانية وحتى النسخة الشخصية والنسخة المميزة، مما يمنح الملايين من مدونات الفرصة للانضمام إلى عالم الشبكات الاجتماعية اللامركزية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي رغبة مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البحث عن بدائل للشركات التقنية الكبرى، وهذا بينما تشهد المنصات البديلة، مثل Mastodon وPleroma وThreema، زيادات كبيرة في عدد مُستخدميها بشكل دوري، كل منصة تتمتع بطابعها الخاص وبيئتها المميزة، مما يضيف تنوعاً ومنافسة شرسة إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي.