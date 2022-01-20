يوتيوب يكشف عن ميزة ثورية جديدة لتحميل الفيديوهات بسهولة

كشف تطبيق يوتيوب خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الميزات التي ينوي إطلاقها خلال الأيام المقبلة، في إطار التحسينات الموسعة التي يوفرها للتيسير على مئات الملايين حول العالم من مشاهدة ومتابعة مقاطع الفيديو عبر المنصة بكل سهولة وأريحية، بالإضافة إلى حل بعض المشكلات التي يعاني منها الكثير من المستخدمين، في الوقت الذي بدأ فيه اختبار ميزة جديدة تعمل على تسهيل تحميل الفيديوهات بشكل سهل وسريع.

يوتيوب وحميل الفيديوهات

وكشفت أحدث التقارير أن موقع يوتيوب للفيديوهات يختبر حاليًا ميزة جديدة رائعة، تعمل على مساعدة المستخدمين بتنزيل المقاطع المصورة الموجودة في المنصة على نسخة سطح المكتب، على أن يتم توفيرها في البداية للعملاء المشتركين في خدمة بريميوم التي ستنتهي في 19 أكتوبر الأول المقبل، ومن المتوقع أن يتم توفيرها لاحقًا لجميع المستخدمين.

وتنزيل مشروط

مع العلم أن تلك الميزة الجديدة من اليوتيوب ستسهل بشكل كبير في تحميل مقاطع الفيديو، إلا أنها لن تتوافر خارج متصفح الإنترنت، ولكن في قسم التنزيلات أو Downloads داخل الموقع، وتحديدًا في الجانب الأيسر من الشاشة، في الوقت الذي تتوفر فيه ميزة تحميل الفيديوهات على الهواتف الذكية، والتي يمكن الاستفادة منها في وضعية عدم اتصال الجهاز بالإنترنت.

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خدمة يوتيوب بريميوم

جدير بالذكر أن ميزة يوتيوب بريميوم توفر إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للمشتركين، في الوقت الذي يعمل فيه التطبيق على اختبار عدد من الميزات الأخرى المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد التعديلات الأخيرة على عدم الإعجاب على مقطع الفيديو، مع إمكانية تشغيل الوضع الداكن أو المظلم.