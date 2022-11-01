كيفية تفعيل ميزة سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها بـ واتساب| والحصول على الرموز التعبيرية الجديدة

يواصل تطبيق واتساب الشهر للتراسل الفوري الكشف عن أحدث ميزاته الرائعة القادمة التي يجري اختبارها، في الوقت الذي أعلن فيه عن تفعيل ميزة سماع ومعاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها، ما يُجنبهم إرسالها بالأخطاء التي كانت تحدث وكانت تعرض أصحابها للإحراج، فالآن أصبح بكل سهولة إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.

سماع الرسائل قبل إرسالها

من أهم المميزات التي تتمتع بها الخاصية الجديدة من واتساب، أنها تتيح للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، بعد التأكد من عدم وجود أخطاء فيها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها، وضمان وصولها للمُرسل إليه بشكل جيد.

ولتفعيل تلك الميزة يجب اتباع الخطوات الآتية:

فتح الدردشة المراد تبادل الرسالة الصوتية معها.

اضغط على رمز الميكرفون.

ثم اسحبه إلى أعلى.

ثم سجل الرسالة الصوتية.

اضغط على زر إيقاف.

يُمكنك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

يمكن الاستمرار بتسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالضغط على الميكرفون.

أو حذفها بالضغط على خيار سلة المحذوفات.

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كيفية الحصول على الرموز التعبيرية الجديدة

ومن أبرز الميزات الرائعة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من واتساب، هي إمكانية التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية والإيموشن على غرار الفيس والماسنجر، فالبداية كان مع إطلاق 6 رموز هي (القلب الأحمر – التفاعل الضاحك – الحزن – التعجب – الدعاء – رمز الإعجاب بالإبهام)، ومؤخرًا تم إضافة جميع الرموز الأساسية الباقية، وللحصول عليها، يتم الضغط مطولاً، ثم الضغط على علامة + زائد بجاور الإيموشن العادي، وسيتم على الفور فتح باقة التعبيرات.