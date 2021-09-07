ميزة واتساب الجديدة .. “تقنية ثورية ” نقل الدردشات بين أيفون وأندرويد

تواصل الشركة المالكة لتطبيق واتساب للمراسلات الفورية الشهير تحديث وتطوير التطبيق لجعله أكثر متعة وسلاسة في الاستخدام وجذب المزيد من المستخدمين، وتقدم بين الحين والآخر مفاجآت لمستخدميه من خلال إضافة أو تطوير ميزات، وحتى تقنيات جديدة، وآخر هذه المفاجآت، ما أعلنه منذ أيام، تطبيق التراسل الفوري عن إطلاق تقنية جديدة تعتبر ثورية في عالم التكنولوجيا، وهي إمكانية نقل الدردشات من نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” إلى نظام تشغيل “أندرويد”.

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تقنية ثورية “نقل كافة المعلومات”

وقد نشر موقع “تايمز نيوز ناو” تقريرًا أشار فيه إلى أن واتساب أبرم اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتوفير مفتاح النقل بين النظامين الاول من نوعه، والذي بموجب هذه التقنية حسب شركة واتس آب سيكون متاحًا للمستخدم نقل كافة معلومات حسابه على الواتس بما في ذلك صورة ملف التعريف والدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات”.

متطلبات التقنية الجديدة

وأشار الموقع في تقريره إلى أن الحصول على التقنية الجديدة على الأجهزة الذكية، يتطلب تحميل أحدث إصدارات واتساب قبل بدء عملية النقل، وسيتطلب أيضًا من مستخدمي التطبيق قبل النقل، اللجوء إلى التخزين السحابي سواء في هواتف “آيفون” المعروفة باسم “آي كلاود” أو مختلف خدمات التخزين السحابي على “أندرويد” من أجل إتمام عملية نقل دردشاتهم بسهولة.

التقنية الجديدة مضمّنة على هواتف سامسونج

ويأتي الإعلان عن هذه التقنية الجديدة من واتساب، على إثر إعلان الشركة الكورية الجنوبية “سامسونج” عن تضمينها لتقنية جديدة في هواتفها تمكن المستخدم من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي “واتساب” على “آيفون” إلى هواتف “سامسونج” المختلفة.