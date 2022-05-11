“ميزة مهمة” طريقة العثور على الهاتف المفقود بالخطوات وتتبع الهاتف

نقدم لكم طريقة العثور على الهاتف المفقود بخطوات سهلة ومتوفرة في إعدادات الهاتف، ذلك لأنه بشكل يومي يتعرض العديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى فقد الهاتف أو نسيانه أو سرقته، ويسبب هذا الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة لصاحب الهاتف حيث يعد الهاتف الآن من أهم المقتنيات التي يتم بها تخزين المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة بالمستخدمين وكذلك ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة تفعيل ميزة هامة جدا ومجانية في هاتفك الذكي تمكنك من العثور على هاتفك بسهولة في حال تعرضت لفقده.

طريقة العثور على الهاتف المفقود

يساعد تفعيل الميزة التي نتحدث عنها في سهولة تحديد موقع الجهاز بحيث إذا تم فقده تتمكن مرة أخرى من الوصول إليه واستعادته، وهذه الميزة متوافقة تثريبا مع جميع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويتطلب أيضا الاستفادة من هذه الميزة تحميل تطبيق يسمى Google Find My Device وهو متوفر على متجر جوجل بلاي بمساحة صغيرة جدا حوالي 4 ميجا بايت.

تفعيل ميزة Find My Device للعثور على الجهاز

تحتوي معظم الهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق في الفترة الحالية على هذه الميزة التي تساعد بشكل كبير في تحديد موقع الجهاز لسهولة العثور عليه وتحديد مكانه، وحتى يتم تفعيل هذه الميزة يمكن اتباع الخطوات التالية: